نائب محافظ بنى سويف يتفقد مشروعات"حياة كريمة " فى المحافظة

بتى سويف – هانى فتحى

زار الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف"اليوم" مركز ناصر،لمتابعة سير العمل في مشروعات"حياة كريمة" ضمن المشروع القومي لتطوير القرى، في حضور علي يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر، ذلك في إطار تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بالمتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل في مشروعات المبادرة الرئاسية ،والوقوف على المعوقات أولاً بأول لسرعة تذليلها،وذلك بهدف تسريع وتيرة العمل للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة

وتفقد نائب المحافظ سير العمل في مشروع المجمع الخدمي بدنديل ،ضمن 6 مجمعات خدمية جار إنشاؤها ، تحت إشراف الجهاز المركزي للتعمير، بقرى"الحمام،اشمنت، دلاص، بهبشين،بني عدي" ،حيث يضم المجمع مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين،مكتب بريد،وحدة للتضامن الاجتماعي،مكتب تموين، شهر عقاري) لتقديم العديد من الخدمات المختلفةبطريقة حديثة ومميكنة داخل المبنى توفيراً للوقت والجهد والتيسير على مواطني تلك القرى، بجانب متابعة سير العمل في مشروع إنشاء مجمع دنديل الزراعي ، ويتكون من: جمعية زراعية ووحدة بيطرية وإرشاد زراعي ومجمع لإنتاج وتصنيع الألبان للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمزارعين بالوحدة المحلية وتوابعها

وتابع "سلامة " مستجدات سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الصحة،والتي تشمل إنشاء وتطوير ورفع كفاءة للوحدات الصحية ونقاط الإسعاف، حيث تفقد الموقف التنفيذي لمشروع إحلال وتجديد الوحدة الصحية بدنديل، ضمن 17 مشروعا يجرى تنفيذها في القطاع لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لأهالي مركز ومدينة ناصر ،والتي يشرف علي تنفيذها جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد

كما تفقد نائب محافظ بني سويف، سير العمل في مشروع رفع كفاءة وتطوير مركز شباب دنديل، والتي تتضمن أعمال إحلال وتجديد المبنيى الإداري ، بهدف تحسين مستوى الخدمة المقدمة لأهالي القرية والقرى المجاورة وممارسة الرياضة من خلال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت الرياضية والشبابية، علاوة على متابعة سير أعمال توصيل الغاز الطبيعي بالقرية، والتي تشمل أعمال المسح الميداني والحفر وتوصيل الخطوط الأرضية ، وذلك ضمن المشروعات المتكاملة والخطوات العملية لتفعيل مبادرة "حياة كريمة"، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى تهدف إلى توفير حياة كريمة للمواطن المصرى ، وتحسين مستوى المعيشة