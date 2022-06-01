ميدان الفخر.. المرماح يجمع الفرسان من مختلف البلاد فى مولد بقنا

قدم اليوم السابع بثا مباشر من ساحة مرماح مولد بقرية الشيخية التابعة لمركز قفط جنوب محافظة قنا.
ويشمل المرماح أنواع متعددة من النزال منها استعراض الخيل في حلقات دائرية وكذلك الرقص بالخيول المدربة، كما يأتى الفرسان من مختلف أنحاء المحافظة المشاركة في المرماح.
ويحتفل أهالي القرية بمولد العارف بالله الحاج منذ الأربعينات وذلك بعد انقطاع وصل إلى 10 سنوات تحتفل به القرية مرة أخرى.
قال أحمد الجارد، من أهالي القرية، إن الاحتفالية تشمل المرماح الذي يشارك فيه أهالي القرية وخياله من مختلف الأنحاء، كما تقام ليلة للشيخ أمين الدشناوي وكذلك تواجد للباعة والمراجيح.
ميدان الفخر.. المرماح يجمع الفرسان من مختلف البلاد فى مولد بقناالأربعاء، 01 يونيو 2022 08:00 ص
المرماح يجمع الفرسان
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قدم اليوم السابع بثا مباشر من ساحة مرماح مولد بقرية الشيخية التابعة لمركز قفط جنوب محافظة قنا.
الموضوعات المتعلقة
محافظ قنا يستقبل 71 مواطنا بمكتبه لبحث شكاواهمالثلاثاء، 31 مايو 2022 02:16 م
محافظ قنا يبحث الموقف التنفيذى لمشروعات المرحلتين الأولى والثانية من حياة كريمةالإثنين، 30 مايو 2022 06:27 م
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة