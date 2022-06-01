ميدان الفخر.. المرماح يجمع الفرسان من مختلف البلاد فى مولد بقنا

قنا صابر سعيد

قدم اليوم السابع بثا مباشر من ساحة مرماح مولد بقرية الشيخية التابعة لمركز قفط جنوب محافظة قنا.



ويشمل المرماح أنواع متعددة من النزال منها استعراض الخيل في حلقات دائرية وكذلك الرقص بالخيول المدربة، كما يأتى الفرسان من مختلف أنحاء المحافظة المشاركة في المرماح.



ويحتفل أهالي القرية بمولد العارف بالله الحاج منذ الأربعينات وذلك بعد انقطاع وصل إلى 10 سنوات تحتفل به القرية مرة أخرى.



قال أحمد الجارد، من أهالي القرية، إن الاحتفالية تشمل المرماح الذي يشارك فيه أهالي القرية وخياله من مختلف الأنحاء، كما تقام ليلة للشيخ أمين الدشناوي وكذلك تواجد للباعة والمراجيح.



