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معلومات الوزراء: مصر أحد أهم موردى الغاز المحتملين لأوروبا

الأربعاء، 01 يونيو 2022 10:53 ص
معلومات الوزراء: مصر أحد أهم موردى الغاز المحتملين لأوروبا مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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نشر مركز معلومات مجلس الوزراء فيديوجراف جديد بعنوان "فرص مستقبلية تُحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة في أعقاب الأزمة الأوكرانية".
 
تناول الفيديو مخاوف أوروبا من الأزمة الأوكرانية، والبدائل المتاحة أمام أوروبا للحصول على الغاز الطبيعي. وقد برز دور مصر كأحد أهم موردي الغاز المحتملين لأوروبا، فهي الوحيدة في شرق المتوسط التي تملك بنية تحتية تمكنها من إسالة إنتاجها من الغاز الطبيعي وتصديره لأوروبا، وذلك عبر محطتي إسالة في إدكو ودمياط.
 
وتملك مصر تسهيلات إنتاجية عديدة منها: شبكة نقل الغاز على مستوى الجمهورية، وخط الغاز العربي، والتسهيلات البحرية في البحر المتوسط، ووحدتا الإسالة بإدكو ودمياط، مع الموقع الجغرافي المتميز لمصر والقريب من أوروبا، وكل ذلك كان نتاجًا لاكتشافات الغاز في مياه شرق المتوسط خاصة "حقل ظُهر"، فحققت مصر اكتفاءً ذاتيًّا من الغاز منذ 2018.
 

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