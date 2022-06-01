مطلق النار على ريجان يقترب من الحصول على حريته بعد 41 عاما.. ABC تكشف التفاصيل

كتبت: نهال أبو السعود

ستعقد جلسة استماع لجون هينكلي الرجل الذى أطلق النار على الرئيس الأمريكي السابق رونالد ريجان في عام 1981 اليوم الأربعاء، وهو على وشك إطلاق سراحه من جميع الشروط التقييدية المتبقية.

ووفقا لشبكة ايه بي سي، قال قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية بول ل.فريدمان في سبتمبر إنه سيعفي هينكلي من القيود في 15 يونيو طالما استمر هينكلي في السلوك الجيد.

واحتجز هينكلي في مستشفى للأمراض العقلية في واشنطن لأكثر من عقدين بعد أن وجدته هيئة محلفين غير مذنب بسبب الجنون في إطلاق النار على ريجان. ولكن ابتداءً من عام 2003 بدأ فريدمان بالسماح لهينكلي بالعيش لفترات أطول في المجتمع بمتطلبات مثل حضور العلاج والقيود المفروضة على الأماكن التي يمكنه السفر إليها، ويعيش بدوام كامل في فيرجينيا منذ عام 2016 ، رغم أنه لا يزال يخضع لقيود.

وقال القاضي إن هينكلى، الذي أتم 67 عاما الأحد، لم تظهر عليه أعراض مرض عقلي نشط، ولا سلوك عنيف ولا اهتمام بالأسلحة منذ عام 1983.

وفي تقرير حالة تم تقديمه قبل جلسة الأربعاء ، كتب المدعون أن مسؤولي الصحة الذين أشرفوا على علاج هينكلي لسنوات يعتقدون أنه استعاد عقله بحيث لا يشكل خطرًا على نفسه أو على الآخرين بسبب مرض عقلي إذا تم الإفراج عنه دون قيد أو شرط.

وتعافى ريجان من إطلاق النار في 30 مارس 1981 ، لكن سكرتيره الصحفي ، جيمس برادي ، الذي توفي عام 2014 ، أصيب بشلل جزئي نتيجة لذلك، وأصيب أيضا عميل الخدمة السرية تيموثي مكارثي وضابط شرطة واشنطن توماس ديلاهانتي، وتوفي ريجان عام 2004.