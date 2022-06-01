مصر تحدد طرق الحصول على التأشيرات والإقامة وتذاكر الطيران للمشاركة فى Cop27

حدد الموقع الرسمى الالكترونى لاتفاقية الاطراف الـ 27 للأمم المتحدة ل تغير المناخ ، الخاص بمصر كبلد مضيفة للمؤتمرCop27 ، الصادر باللغة الإنجليزية، مجموعة من الضوابط والإجراءات والتسهيلات الخاصة بطرق الحصول على تأشيرات أو تذاكر طيران أو الإقامة بالفنادق خلال انعقاد مؤتمر شرم الشيخ لقمة المناخ فى دورتها السابعة والعشرون .



التأشيرات أعلن الموقع الرسمى للمؤتمر أنه يتم الحصول على تأشيرات الدخول لمصر عند الوصول أو من خلال السفارة أو القنصلية المصرية بالبلد القادم منها المشارك . وأنه لابد من إستكمال النموذج الموجود عبر الإنترنت على الموقع لضمان الموافقة على التأشيرة في كلتا الحالتين.



تذاكر الطيران كما أكد الموقع توفير مطار القاهرة الدولي ومطار شرم الشيخ الدولي عددًا كبيرًا من الرحلات الجوية المباشرة، وتم وضع جدول زمني سهل لرحلات المشاركة فى ال COP27.

وأشار الموقع أن مصر للطيران ، هى الناقل الوطني لمصر الناقل الرسمي لهذا الحدث العالمي، وتم وضع أسعار خاصة لرحلات شرم الشيخ لتسهيل المشاركة فى المؤتمر.

الإقامة

طالب الموقع الرسمى بسرعة حجز أماكن الإقامتهم بمدينة شرم الشيخ للمشاركة فى مؤتمر الCOP27 ، حيث تم توفير مجموعة من الاختيارات لسبل الإقامة وخاصة بالفنادق الخضراء الحاصلة على علامات خضراء، وهى الفنادق المستدامة.