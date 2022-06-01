اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 01 يونيو 2022 09:58 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع طفل رضيع سقط من الطابق الثالث بالشرقية

الأربعاء، 01 يونيو 2022 08:42 ص
مصرع طفل رضيع سقط من الطابق الثالث بالشرقية اسعاف - ارشيفية
الشرقية- فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقى طفل رضيع  مصرعه إثر سقوطه من الطابق الثالث بعقار بالحى ال31 بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية
 
تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى بلبيس المركزى، بوصول" زين ال ع م" عام وست أشهر مصابا باشتباه نزيف بالمخ، وتم تحويله إلى مستشفى الزقازيق الجامعى، وتوفى متأثرا بإصابته، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى.
 
وتبين من التحريات سقوط الطابق الثالث  بعقار بالحى 31 بمدينة العاشر من رمضان، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة، التى صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.
 
 
 
 

الشرقية

العاشر من رمضان

مصرع طفل رضيع

مستشفى الزقازيق الجامعى


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة