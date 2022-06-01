اليوم السابع
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مصرع شاب صدمه قطار خلال عبوره السكة الحديد فى البدرشين

الأربعاء، 01 يونيو 2022 09:32 ص
مصرع شاب صدمه قطار خلال عبوره السكة الحديد فى البدرشين مصرع شخص صدمه قطار- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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صدم قطار شابا خلال عبوره السكة الحديد في البدرشين مما أسفر عن مصرعه في الحال، وتم نقل جثته إلى المستشفى العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع شاب صدمه قطار في البدرشين، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن شابا مقيم بالحوامدية، خلال عبوره السكة الحديد في البدرشين، صدمه القطار، مما أسفر عن مصرعه، وتوصل رجال المباحث لأفراد أسرة الضحية، ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 

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