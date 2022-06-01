مصرع شاب بالعقد الثانى من العمر فى ظروف غامضة بدمياط

دمياط معتز الشربينى

لقى شاب فى العقد الثانى من العمر مصرعة فى ظروف غامضة وتم اخطار قسم شرطة دمياط لمباشرة التحقيق.

تلقى قسم شرطة دمياط صباح اليوم الأربعاء، بلاغا من أهالى قرية السنانية فى محيط منطقة المجمع الإسلامى يفيد العثور على جثة شاب داخل غرفتة بمنزل الأسرة و يدعى "م. و "يبلغ من العمر 20 عاما ويعمل سائق.

انتقل قوة من رجال شرطة دمياط إلى موقع البلاغ، وتم معاينة الموقع وفحص الجثة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق فى الواقعة، كما تم إخطار مرفق الإسعاف لنقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى دمياط التخصصى، انتظارا لقرار النيابة العامة بالتصريح بدفن الجثة.