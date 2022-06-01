مصرع سيدة وإصابة 5 أشخاص فى حادث انهيار منزل بإحدى قرى كفر الشيخ

لقيت سيدة مصرعها وأصيب 5 أشخاص في حادث انهيار منزل سكني بقرية طاهر التابعة لكفر الشيخ، وجرى نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام.
تلقى اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، اخطاراً من اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي، وهرعت قوات الأمن وإسعاف كفر الشيخ، وتبين مصرع حنان محمد إبراهيم، 40 سنة، وإصابة كل من تيسير ابراهيم عباده طاهر 40 سنة، باشتباه كسر بالذراع الأيسر، وهدير عرفه محمد 4 سنوات، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد عرفة محمد 6 شهور، باشتباه نزيف بالمخ، وخيريه إبراهيم عباده طاهر 40 سنة، اشتباه كسر بالساق اليمنى وكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد إبراهيم عبد الشفيع 58 سنة، باشتباه نزيف بالمخ، والحالات باستقبال المستشفى تحت العلاج والملاحظة، والجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة.
مصرع سيدة وإصابة 5 أشخاص فى حادث انهيار منزل بإحدى قرى كفر الشيخالأربعاء، 01 يونيو 2022 09:42 ص
جثة - أرشيفية
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لقيت سيدة مصرعها وأصيب 5 أشخاص في حادث انهيار منزل سكني بقرية طاهر التابعة لكفر الشيخ، وجرى نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام.
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