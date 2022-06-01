اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 01 يونيو 2022 10:35 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حماية شرطة الاحتلال

الأربعاء، 01 يونيو 2022 09:43 ص
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حماية شرطة الاحتلال اقتحام المسجد الأقصى ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى.

وأفادت مصادر محلية حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

وأدى عشرات المستوطنين طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى.

ويتعرض المسجد الأقصى الى اقتحامات يومية على فترتين صباحية ومسائية من قبل المستوطنين ما عدا يومي الجمعة والسبت، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه.

 


مستوطنون

المسجد الاقصى

اقتحام المسجد الاقصى

شرطه الاحتلال

قوات الاحتلال


الموضوعات المتعلقة

عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون ساحات المسجد الأقصى فى حراسة شرطة الاحتلال.. رئيس وزراء فلسطين: تل أبيب تجاوزت كل الخطوط الحمراء.. الخارجية المصرية: رفع أعلام إسرائيل فى الأقصى خطوات تصعيدية واستفزازية

الإثنين، 30 مايو 2022 01:00 م

الإمارات تدين اقتحام مستوطنين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك

الإثنين، 30 مايو 2022 12:08 م

عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون ساحات المسجد الأقصى المبارك

الإثنين، 30 مايو 2022 11:23 ص

البرلمان العربي يدين اقتحام المستوطنين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى

الإثنين، 30 مايو 2022 03:00 ص

مصر تدين اقتحام متطرفين المسجد "الأقصى" تحت حماية الشرطة الإسرائيلية

الأحد، 29 مايو 2022 09:02 م

تصعيد إسرائيلى داخل المسجد الأقصى.. 1800 مستوطن يقتحمون الحرم الشريف احتفالا بما يسمى "توحيد القدس".. المقدسيون يحشدون للتصدى لمسيرة الأعلام.. والرئاسة الفلسطينية: إسرائيل تلعب بالنار ولا تحترم الشرعية الدولية

الأحد، 29 مايو 2022 11:44 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة