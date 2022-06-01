مستشار النمسا: أوروبا تحتاج لنهج أكثر صرامة فى مواجهة الهجرة

وكالات

انتقد المستشار النمساوي كارل نيهمر اليوم سياسة اللجوء في الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن تنامي الهجرة غير المشروعة يعكس نقاط ضعف فى عمل الاتحاد.



وقال نيهمر ،في تصريحات له اليوم الأربعاء خلال مؤتمر لحزب الشعب الأوروبي في مدينة روتردام، أن أوروبا بحاجة إلى اتباع نهج أكثر صرامة في التعامل مع الهجرة غير الشرعية، مشيرا الى أن بلاده تتعرض لضغوط هائلة بسبب الهجرة.



وشدد المستشار النمساوي على ضرورة توفير الحماية الفعالة للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وتعزيز سياسة الدفاع المشترك، داعيا التيار المحافظ في الاتحاد الأوروبي إلى عدم نسيان قضية ضوابط سياسة الهجرة في ضوء الحرب الأوكرانية الراهنة، مضيفا "علينا أن نكون حذرين للغاية حتى لا تغطي هذه الحرب الدراماتيكية على الكثير من المشاكل الأمنية الأخرى".



ولفت نيهمر الى أن مشاكل مثل الهجرة غير الشرعية أو الإرهاب أو الجريمة المنظمة لا تزال قائمة وتمثل خطرا كبيرا على أوروبا .



وأضاف المستشار النمساوي أن بلاده لم تتلق فقط 75 ألف طلب لجوء من الاوكرانيين ولكن فى نفس الوقت تلقت 17 ألف طلب لجوء من أشخاص من أفغانستان وإيران وسوريا والجميع جاءوا إلى النمسا بطرق غير شرعية.



وأشار المستشار كارل نيهمر إلى تزايد استخدام المهربين للطريق المباشر من الساحل التركي إلى إيطاليا، موضحا أن السبب في ذلك هو الموقف المتشدد للحكومة اليونانية، حيث شهد الأسبوع الماضي فقط منع خفر السواحل اليوناني حوالي 300 مهاجر في خمسة قوارب شراعية كبيرة من دخول المياه اليونانية.