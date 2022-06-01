كتب سمير حسنى

شدد المستشار الألماني أولاف شولتس، على أن العقوبات ضد روسيا أظهرت فعاليتها وأظهرت وحدة الموقف الأوروبي، مشيرا إلى أن بلاده سلمت أوكرانيا أكثر من 5000 لغم مضاد للدبابات منذ بدء الحرب، معلقا بالقول: نقدم الأسلحة لأوكرانيا منذ بداية الحرب وموقفنا واضح تجاه ما يجري هناك.

وقال شولتس، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام مرئية اليوم الأربعاء:"يجب ألا ينتصر بوتين في حربه على أوكرانيا".

وأعلن شولتس، أن الحكومة الألمانية قررت تزويد أوكرانيا بمنظومة الدفاع الجوي الحديث "إيريس تي".

كان المستشار الألماني أولاف شولتس، أعلن أنه توصل إلى اتفاق مع اليونان، يقضي بإرسال أثينا آليات عسكرية من الحقبة السوفياتية، إلى أوكرانيا مقابل عتاد أكثر حداثة من برلين.