وقال شولتس، عقب قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل، حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية - "سنقوم بإرسال ناقلات جند مدرعة ألمانية".

وكانت ألمانيا أبرمت اتفاقات مماثلة لإرسال أسلحة إلى أوكرانيا، مع تشيكيا، وتتفاوض بشأن اتفاق آخر مع بولندا.