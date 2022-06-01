اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 01 يونيو 2022 03:38 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

محمد صلاح يصل القاهرة اليوم الساعة الخامسة والنصف مساء قادماً من الإمارات

الأربعاء، 01 يونيو 2022 02:44 م
محمد صلاح يصل القاهرة اليوم الساعة الخامسة والنصف مساء قادماً من الإمارات محمد صلاح
كتبت رحاب نبيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، عن وصول محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزى، مساء  اليوم الاربعاء، استعداداً للانضمام لمعسكر المنتخب الوطنى لخوض مباراتى غينيا وإثيوبيا يومى 5 و9 يونيو المقبل، فى إطار التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا كوت ديفوار 2023.
 
وقالت المصادر، إن من المقرر وصول نجم ليفربول الإنجليزي إلى القاهرة علي متن طائرة الخطوط الإماراتية القادمة من دبي الرحلة رقم 923 والمقرر وصولها في تمام الساعة 5:20 مساء اليوم.
 
ويجرى محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزى وقائد منتخب مصر مسحة طبية اليوم قبل الانضمام إلى معسكر الفراعنة، استعدادا لخوض مباريات تصفيات كأس الأمم الأفريقية المقبلة فى كوت ديفوار 2023.
 
وغاب محمد صلاح عن انطلاق معسكر منتخب مصر حيث كان فى راحة لمدة 24 ساعة عقب خوض المباراة النهائية لبطولة دورى أبطال أوروبا أمام ريال مدريد والتى تعرض للهزيمة بهدف مقابل لا شىء. 
 
 
 

محمد صلاح

مطار القاهرة

الخطوط الإماراتية

الإمارات

نجم ليفربول الإنجليزى

المنتخب


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة