اليوم السابع
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الأربعاء، 01 يونيو 2022 04:14 م
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محافظ قنا يكلف السكرتير العام بتوفير احتياجات مشروعات الأمن الغذائى

الأربعاء، 01 يونيو 2022 02:45 م
محافظ قنا يكلف السكرتير العام بتوفير احتياجات مشروعات الأمن الغذائى محافظ قنا يكلف السكرتير العام بتوفير احتياجات مشروعات الأمن الغذائى
قنا صابر سعيد

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عقد المهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام لمحافظة قنا، اجتماعا مع المسئولين عن إدارة مشروعات الأمن الغذائى بالمحافظة، بحضور محمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد، حمدي حسين المدير المالى والإدارى، وأحمد أبوالمجد، مدير إدارة الشؤن القانونية بالمحافظة، وأنور ياسين مدير شؤن المجالس، وورده محمد، مدير عام المشروعات، وذلك للوقوف على احتياجاتهم ومتطلباتهم من أجل تطوير المشروعات مما يساعد على الاستمرار والتوسع فى نشاطهم. 
 
 
استمع الطيبى، إلى الطلبات والاحتياجات الضرورية التى تساعد على استمرار العمل والانتاج بمشروعات الأمن الغذائى، مثل توفير العلف، والعمالة، مؤكدا أن مشروعات الأمن الغذائى تمثل منظومة متكاملة لإنتاج السلع الغذائية المختلفة التى يحتاجها المواطن ، وذلك من خلال "مزارع الإنتاج النباتى - مزارع الإنتاج الحيوانى والداجنى – مزرعة الإنتاج السمكى‪ - ‬الصناعات الغذائية‪" ‬ مشيرا إلى أن منتجات تلك المشروعات تتميز بأنها ذات قيمة عالية وبأسعار مخفضة، وهى تساهم بشكل كبير فى زيادة كميات السلع المعروضة بالمنافذ والأسواق ، بما يسهم فى الحفاظ على ثبات الأسعار ، مؤكدا أن الهدف الأساسى من تلك المشروعات هو خدمة المواطنين َ، عبر توفير السلع الغذائية بسعر منخفض ، مع الحفاظ على عدم الخسارة وتحقيق الحد الأدنى من الأرباح لضمان استمرار الإنتاج. 
 
 
وأوضح السكرتير العام، أنه تم تشكيل لجنة للموافقة علي طلب نادي الفتيات بصرف 95 لوح صاج من المشروعات الانتاجية والتي تم فكها مؤخرا من محطة البان رقم 4 ، علي ان يتم تشكيل لجنة اخري لتسليم الالواح لنادي الفتيات للإستفادة بها فى أعمال تغطية حمام السباحة. 
 

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