اليوم السابع
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الأربعاء، 01 يونيو 2022 01:11 م
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محافظ قنا يستقبل 30 مواطنا بمكتبه لبحث شكاواهم وحلها.. صور

الأربعاء، 01 يونيو 2022 11:41 ص
محافظ قنا يستقبل 30 مواطنا بمكتبه لبحث شكاواهم وحلها.. صور محافظ قنا فى لقاء مع المواطنين
قنا صابر سعيد

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واصل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، وحازم عمر نائب المحافظ، والمهندس نبيل الطيبي السكرتير العام للمحافظة، صباح اليوم الاربعاء استقبال المواطنين بمكاتبهم، للاستماع إلى شكاواهم وبحث الحلول المناسبة لها، وذلك بحضور حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى. 
 
حيث أستقبل محافظ قنا ونائب المحافظ والسكرتير العام 30 مواطنا، واستمعوا لشكوى كل مواطن على حده، ووعدوهم ببحث الشكاوى، ووضع الحلول المناسبة لها بما يتوافق مع القانون ، وبما يحقق مصلحة المواطن.
 
 
وقال محافظ قنا، فى بيان له،أن المواطنون تقدموا بشكاوى متنوعة ما بين طلبات الحصول على معاش "تكافل وكرامة"، وتظلمات تقنين أراضي، وطلبات خاصة بالتربية والتعليم، وطلبات علاج على نفقة الدولة، والحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص، وتم إحالة بعض الطلبات إلى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة، والعمل على حلها بشكل سريع.
 
 
وأضاف "الداودى" أنه من واجبنا كمسئولين السعى نحو إعطاء كل مواطن حقه مع الحفاظ على حقوق الدولة تأكيدا على مبدأ سيادة القانون ، مشيرا إلي أن التواصل مع المواطن بشكل مباشر يحقق مزيد من الشفافية ويبنى جسور الثقة بين المواطن والدولة.
 
محافظ قنا يستقبل 30 مواطن بمكتبه لبحث شكواهم (1)
محافظ قنا يستقبل 30 مواطن بمكتبه لبحث شكواهم 

محافظ قنا يستقبل 30 مواطن بمكتبه لبحث شكواهم (2)
محافظ قنا يستقبل 30 مواطن بمكتبه لبحث شكواهم 

محافظ قنا يستقبل 30 مواطن بمكتبه لبحث شكواهم (3)
محافظ قنا يستقبل 30 مواطن بمكتبه لبحث شكواهم

محافظ قنا يستقبل 30 مواطن بمكتبه لبحث شكواهم (4)
محافظ قنا يستقبل 30 مواطن بمكتبه لبحث شكواهم 

محافظ قنا يستقبل 30 مواطن بمكتبه لبحث شكواهم (5)
محافظ قنا يستقبل 30 مواطن بمكتبه لبحث شكواهم

محافظ قنا يستقبل 30 مواطن بمكتبه لبحث شكواهم (6)
محافظ قنا يستقبل 30 مواطن بمكتبه لبحث شكواهم 

محافظ قنا يستقبل 30 مواطن بمكتبه لبحث شكواهم (7)
محافظ قنا يستقبل 30 مواطن بمكتبه لبحث شكواهم

محافظ قنا يستقبل 30 مواطن بمكتبه لبحث شكواهم (8)
محافظ قنا يستقبل 30 مواطن بمكتبه لبحث شكواهم 

محافظ قنا يستقبل 30 مواطن بمكتبه لبحث شكواهم (9)
محافظ قنا يستقبل 30 مواطن بمكتبه لبحث شكواهم 

محافظ قنا يستقبل 30 مواطن بمكتبه لبحث شكواهم (10)
محافظ قنا يستقبل 30 مواطن بمكتبه لبحث شكواهم 

محافظ قنا يستقبل 30 مواطن بمكتبه لبحث شكواهم (11)
محافظ قنا يستقبل 30 مواطن بمكتبه لبحث شكواهم

محافظ قنا يستقبل 30 مواطن بمكتبه لبحث شكواهم (12)
محافظ قنا يستقبل 30 مواطن بمكتبه لبحث شكواهم 

محافظ قنا يستقبل 30 مواطن بمكتبه لبحث شكواهم (13)
محافظ قنا يستقبل 30 مواطن بمكتبه لبحث شكواهم 

 


اللواء اشرف الداودى

محافظ قنا

حازم عمر

نائب محافظ قنا

المهندس نبيل الطيبى

السكرتير العام لمحافظة قنا

وزارة التضامن الاجتماعى


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