محافظ قنا يتفقد مشروع تطهير وإعادة تخطيط الغابة الشجرية بمنطقة الجبلاو.. صور

قنا صابر سعيد

أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا جولة ميدانية لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال تطهير أحواض مياه الصرف الصحي وإعادة تخطيط الغابة الشجرية بمنطقة الجبلاو بمركز قنا وذلك في إطار متابعته الدورية والمستمرة لمشروعات الصرف الصحي بقري ومدن بالمحافظة والتي تعتبر من أهم المشروعات التنموية، وذلك بحضور حازم عمر نائب المحافظ والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى والنائب محمد احمد الجبلاوى ،والنائب العمدة مبارك ، والنائبة نجلاء باخوم أعضاء مجلس النواب وطارق لطفى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا والدكتورة أسماء أحمد حسين، مدير عام شئون البيئة بشركة مياه الشرب وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



أكد محافظ قنا أنه يعطي أولوية خاصة لسرعة الإنتهاء من تطهير و إعادة تخطيط وإدارة الغابة الشجرية حفاظًا على البيئة والصحة العامة واستجابةً لمطلب أهالي قرية الجبلاو من تزايد الحشرات مع دخول فصل الصيف بسبب أحواض الصرف الصحي بالغابات الشجرية بمنطقة الغابة القديمة.



وأضاف الداودي أنه يجري حاليا أعمال تطهير و إعادة تخطيط وإدارة الغابة الشجرية الواقعة علي مساحة 150 فدان والتابعة للإدارة المركزية للتشجير لاستيعاب كافة كميات المياه القادمة من محطات الصرف الصحي بمنطقة الجبلاو التابعة لمركز قنا كحل جذرى لتلك المشكلة.



ومن جانبها ذكرت مدير عام شئون البيئة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي ، بأنه تم زراعة ٦ أفدنة بمحصول زهرة عباد الشمس و ٢ فدان بمحصول فول الصويا كتجربة وسيتم تعميم التجربة بزراعة 150 فدان بشكل تدريجى، مضيفة انه تم الإنتهاء من تطهير ترعة الغابة وجاري الإنتهاء عدد من الأحواض المجاورة، كما تم تسوية وتقسيم 3 أحواض زراعية علي مساحة 6 أفدنة و 4 أفدنة اخري وجاري تركيب شبكات الري الخاصة بهم بالاضافة الي تجهيز مدخلين إضافيين للوصول للتقسيمات الداخلية.