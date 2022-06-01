محافظ قنا يتابع امتحانات الدبلومات الفنية بمدرسة الثانوية التجارية المشتركة

تابع اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، انتظام سير امتحانات الدبلومات الفنية بمدرسة قنا الثانوية التجارية المشتركة بمدينة قنا، للإطمئنان على سير الامتحانات وعدم وجود معوقات تؤثر على تركيز الطلاب، رافقه حازم عمر نائب المحافظ، والدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم، والنائب محمد احمد الجبلاوى، والنائبة نجلاء باخوم عضوا مجلس النواب،وطارق لطفى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا .

وأدي الطلاب اليوم الامتحان فى مادتىّ " سكرتارية عربى " لشعبة الإدارة ، و " سوق اوراق مالية " لشعبة المحاسبة،وحرص محافظ قنا على الإطمئنان من الطلاب على مستوى الإمتحان ، مؤكدين أنه في مستوى الطالب المتوسط ، ولم يحتوى على أية أسئلة من خارج المنهج.

كما اطمئن "الداودى" على مدى الانضباط والنظام داخل اللجان ومدى جاهزيتها ، والتأكد من توفير كافة سبل الراحة للطلاب والملاحظين والمشرفين داخل اللجان من تهوية وإضاءة وتطبيق القواعد والضوابط الخاصة بسير عملية الامتحانات ، بما يساعد الطلاب علي تأدية الامتحانات بسهولة ويسر.

من جانبه، أوضح الدكتور صبرى خالد، أن لجنة مدرسة قنا الثانوية التجارية المشتركة تضم 18 لجنة فرعية بإجمالى 265 طالبا وطالبة.

وأضاف أن امتحانات الدبلومات الفنية ( صناعى ، زراعى ، تجارى وفندقى ) بدأت يوم السبت الماضى الموافق 28 مايو الماضى ، لافتا إلى أن عدد الطلاب الذين يؤدون إمتحان الدبلومات الفنية بالمحافظة هذا العام بلغ 32 ألف و 352 طالب وطالبة موزعين على 130 لجنة على مستوى قرى ومراكز المحافظة بواقع 45 لجنة تعليم صناعي ، و 38 لجنة تعليم زراعي ، و 19 لجنة تعليم تجاري ، مشيرا إلى إنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وربطها بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة الامتحانات ورصد أية عقبات أو مشكلات ، والاستعداد لكل الاحتمالات التي قد تواجه الطلاب أو تؤثر على سير الامتحانات بشكل طبيعي ، فضلًا عن التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتأمين الامتحانات بجميع المدارس .