محافظ جنوب سيناء يلتقى وفدًا إعلاميًا روسيًا ويستعرض المقاصد السياحية

جنوب سيناء - محمد حسين

التقي اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مساء الثلاثاء، وفد إعلامي روسي من كبرى القنوات والصحف الواسعة الانتشار بروسيا، وذلك بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ في إطار اللقاءات المتعددة التنشيط والترويج السياحي للمقاصد السياحية بالمحافظة.

واعلنت محافظة جنوب سيناء فى بيان ، ان المحافظ اجاب علي جميع اسئلتهم واستفساراتهم التي تضمنت استعراض جميع المقاصد السياحية بمدينة شرم الشيخ، ومدي استعداد المدينة في ظل استضافتها لمؤتمر تغير المناخ.

واستعرض فودة خلال اللقاء ما يتم من أعمال تطوير استعدادا لانعقاد مؤتمر تغير المناخ كوب 27 منها أعمال رفع كفاءة وإنشاء الطرق والكباري، وزيادة المساحات الخضراء، وإنشاء مبنى مجلس المدينة الذكي صديق البيئة، والحديقة المركزية بشرم الشيخ، ونشر وسائل النقل الاخضر مع التأكيد علي ضمان استمراريتها في إطار التحول لمدينة خضراء صديقة للبيئة، بالإضافة للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي والكهرباء، واستخدام الطاقة الشمسية بجميع الفنادق بالمحافظة.

وأشار المحافظ لاعمال التطوير والتوسعة بمطار شرم الشيخ الدولي الذي يجعله يستوعب 10 مليون سائح في العام بدلا من 7.5 مليون سائح حالياً كما اكد المحافظ خلال اللقاء ان السائح الروسي من السائحين المحببين لدى الشعب المصري وأنه يأمل ان تزول أزمة الحرب وتستأنف الرحلات الروسية بكثافة وخاصة بعد تطوير شرم الشيخ وظهورها بمظهر لائق جديد يجعلها تستوعب كافة الجنسيات والاعداد وحضر اللقاء اللواء عبد الفتاح حلمي مفوض المحافظ للإعلام.