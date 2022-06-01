محافظ بورسعيد يكرم العشر الاوائل بالشهادة الإعدادية.. صور

بورسعيد - محمد عزام

كرم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، العشر الأوائل من طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد، وذلك بقاعة فايزة أبو النجا، في الديوان العام لمحافظة بورسعيد.

واعتمد المحافظ، نتيجة الشهادة الإعدادية، بنسبة 83.5 % بنظام البابل شيت الجديد الذي يتم تطبيقه في المحافظة كأولي محافظات الجمهورية، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، والدكتور عاطف علم الدين، رئيس مجلس الأمناء والآباء بالمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية والتعليمية.

وجاء أسماء الطلبة على حسب الترتيب وهم : بالمركز الأول على مستوى المحافظة الطالبة هنا محمد رجب حسن ابراهيم، مدرسة العصفوري الخاصة للغات، والثانية: ماسة محمد ابراهيم سلامة، مدرسة القناة الإعدادية بنات، والثالثة: شهد احمد محمد احمد ابو سليمة، مدرسة الشهيد مصطفى خضر الإعدادية، والرابع: ابراهيم عبده ابراهيم عبده صيام، مدرسة الغرفة التجارية الإعدادية بنين، والخامس: محمد احمد خليل حامد المحروقي، مدرسة القناة الإعدادية بنين.

كما حصلت على المركز السادس: نادين محمد حسن الدسوقي، مدرسة الراهبات الخاصة، والسابعة: شهد هاني احمد سليم، مدرسة الراهبات الخاصة، والثامنة: مريم أسامة فوزي نظير، مدرسة الراهبات الخاصة، والتاسعة: سما شريف السيد ابراهيم، مدرسة الراهبات الخاصة، والعاشرة: جنة محمد ابراهيم السيد، مدرسة سانت ماري الخاصة.