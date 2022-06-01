اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 01 يونيو 2022 04:14 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ بنى سويف يهنئ لاعبى الملاكمة الفائزين بميداليات ببطولة الجمهورية

الأربعاء، 01 يونيو 2022 02:57 م
محافظ بنى سويف يهنئ لاعبى الملاكمة الفائزين بميداليات ببطولة الجمهورية لاعبى بنى سويف الفائزين ببطولة الجمهورية
بنى سويف - هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
هنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مسؤولى قطاع الشباب والرياضة، بمناسبة فوز لاعبى الملاكمة لمرحلة الناشئين مواليد ( 2009-2008 )في اللقاء التنافسى للمشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبي على مستوى الجمهورية الذى أقيم فى الفترة من 27 إلى 31 مايو الماضي بالمدينة الشبابية بمدينة أبوقير بمحافظة الاسكندرية.

من جهته أشار مصطفى إبراهيم مدير عام الشباب والرياضة إلى فوز اللاعب: فهد محمد كمال بالمركز الأول والميدالية الذهبية في وزن 47ك، واللاعب مروان حازم على المركز الثانى والميدالية الفضية في وزن 44ك، واللاعب آدم حسن جمال على المركز الثانى والميدالية الفضية في وزن 53ك ، واللاعب أمين أحمد أمين على المركز الثانى والميدالية الفضية في وزن 56ك، واللاعب: حمزة يوسف محمد على المركز الثالث والميدالية البرونزية في وزن 36ك.

 

وفوز اللاعب: عبد الرحمن حسام حلمى على المركز الثالث والميدالية البرونزية في وزن42ك، اللاعب: عمر خالد عبد التواب على المركز الثالث والميدالية البرونزية في وزن 47ك، اللاعب: عبد الرحمن محمد كمال على المركز الثالث والميدالية البرونزية في وزن 53ك، وذلك تحت قيادة مدربى المشروع  الكابتن محمد عبد الرحمن بخيت ، والكابتن :محمد يونس محمود ، وإداري المشروع الكابتن محمد أحمد محمود، و المشرف العام للمشروع الكابتن  إيمان حسين نور الدين.

فوز-لاعبى-الملاكمة-لمرحلة-الناشئين-ببنى-سويف-ببطولة-الجمهورية--(4)
 
فوز-لاعبى-الملاكمة-لمرحلة-الناشئين-ببنى-سويف-ببطولة-الجمهورية--(5)
 
فوز-لاعبى-الملاكمة-لمرحلة-الناشئين-ببنى-سويف-ببطولة-الجمهورية--(1)
 
فوز-لاعبى-الملاكمة-لمرحلة-الناشئين-ببنى-سويف-ببطولة-الجمهورية--(2)
 
فوز-لاعبى-الملاكمة-لمرحلة-الناشئين-ببنى-سويف-ببطولة-الجمهورية--(3)

الدكتور محمد هاني غنيم

محافظ بني سويف

الشباب والرياضة

الملاكمة لمرحلة الناشئين

المشروع القومى للموهبة

البطل الأولمبي

المدينة الشبابية

مدينة أبوقير بمحافظة الاسكندرية


الموضوعات المتعلقة

موعد التقديم للانضمام للمشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبى لكرة السلة بكفر الشيخ

الأحد، 29 مايو 2022 09:38 ص

شباب شمال سيناء تطلق المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبى

الإثنين، 23 مايو 2022 12:04 م

البطل الأولمبى أحمد الجندى يغادر ألمانيا الأسبوع المقبل بعد خضوعه لعملية جراحية

الثلاثاء، 10 مايو 2022 03:16 م

الأولمبية تكرم الأبطال الأولمبيين والبارالمبيين والاتحادات الرياضية

السبت، 16 أبريل 2022 12:32 م

تعرف على مشروع الموهبة والبطل الأولمبى لألعاب القوى بشمال سيناء

الأربعاء، 30 مارس 2022 05:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة