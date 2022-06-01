محافظ بنى سويف يهنئ لاعبى الملاكمة الفائزين بميداليات ببطولة الجمهورية

هنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مسؤولى قطاع الشباب والرياضة، بمناسبة فوز لاعبى الملاكمة لمرحلة الناشئين مواليد ( 2009-2008 )في اللقاء التنافسى للمشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبي على مستوى الجمهورية الذى أقيم فى الفترة من 27 إلى 31 مايو الماضي بالمدينة الشبابية بمدينة أبوقير بمحافظة الاسكندرية.

من جهته أشار مصطفى إبراهيم مدير عام الشباب والرياضة إلى فوز اللاعب: فهد محمد كمال بالمركز الأول والميدالية الذهبية في وزن 47ك، واللاعب مروان حازم على المركز الثانى والميدالية الفضية في وزن 44ك، واللاعب آدم حسن جمال على المركز الثانى والميدالية الفضية في وزن 53ك ، واللاعب أمين أحمد أمين على المركز الثانى والميدالية الفضية في وزن 56ك، واللاعب: حمزة يوسف محمد على المركز الثالث والميدالية البرونزية في وزن 36ك.

وفوز اللاعب: عبد الرحمن حسام حلمى على المركز الثالث والميدالية البرونزية في وزن42ك، اللاعب: عمر خالد عبد التواب على المركز الثالث والميدالية البرونزية في وزن 47ك، اللاعب: عبد الرحمن محمد كمال على المركز الثالث والميدالية البرونزية في وزن 53ك، وذلك تحت قيادة مدربى المشروع الكابتن محمد عبد الرحمن بخيت ، والكابتن :محمد يونس محمود ، وإداري المشروع الكابتن محمد أحمد محمود، و المشرف العام للمشروع الكابتن إيمان حسين نور الدين.