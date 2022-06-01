محافظ بنى سويف يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 75.5%

وتقدم المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ،بالتهنئة لأولياء الأمور والطلاب بمناسبة النجاح والتفوق، متمنيا لهم دوام التفوق في السنوات المقبلة، وفي الحياة العملية، مؤكدا على أن الحفاظ على التفوق هو التحدي الحقيقي الذي ينبغي أن يضعه أبناؤنا نصب أعينهم، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تضع التعليم في مقدمة محاور الرؤية التنموية مصر 2030.

حيث ضمت لوحة الشرف العشرة الأوائل وهم بالترتيب:

_ روضة محمد سيد محمد (280 درجة) مدرسة الرياض ع بنات_ ناصر

_ كريم عبد العليم عبد الحميد محمد( 280 درجة) مدرسة سان مارك ع م لغات_ بني سويف

_ كريم محمد سالم أحمد ( 279.75 درجة) مدرسة الشعب ع بنين_ بني سويف

_ سيف محمد إبراهيم جلال( 279.75 درجة) مدرسة النهضة الرسمية ع م _بني سويف

_ يوسف رجب أحمد محمد ( 279.75 درجة) مدرسة كوم أبو خلاد ع م الجديدة - ناصر

_ عمر محمد مدحت محمد ( 279.75 درجة) مدرسة صلاح الدين فيوتشر لغات – بني سويف

_ بسملة محمد مبروك عبد العظيم ( 279.75 درجة) مدرسة الشهيد أحمد محمد عبده الرسمية - بني سويف

_ عبد الرحمن محمد محمد محمود ( 279.75 درجة) مدرسة سعد أبي وقاص الرسمية للغات - الفشن

_ شهد عزت محمد محمد ( 279.75 درجة) مدرسة الفشن ع بنات – الفشن

_ ضحى خالد توفيق سيد ( 279.75 درجة) مدرسة سيد عبد القادر ع م - ناصر

من جانبه أوضح الأستاذ محمد عبد التواب وكيل الوزارة أن إدارة تعليم بني سويف جاءت في المركز الأول من حيث نسب مؤشرات النجاح بنسبة 91.70% ، ثم إدارة ناصر في المركز الثاني بنسبة 79.70% ، وإدارة ببا في المركز الثالث بنسبة 78.67% ، واهناسيا في المركز الرابع بنسبة نجاح 76.63% ، تلتها إدارة تعليم الواسطى بنسبة 69.50% ، فإدارة سمسطا بنسبة 63.25% ، وإدارة تعليم الفشن في المركز السابع بنسبة 55.76%

تجدر الإشارة إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام 2021/2022 ، قد جرى عقدها في الفترة من 17 إلي 23 مايو الماضي ، وتقدم لها أكثر من 66 ألف طالياً وطالبة تم توزيعهم على 312 لجنة على مستوى مدارس الإدارات التعليمية بالمحافظة