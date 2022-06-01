محافظ المنوفية يوجه بدراسة تخصيص قطعة أرض لإقامة مدرسة بعشما بالشهداء

المنوفية - محمد فتحى

التقى اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بعدد من المواطنين من أبناء المحافظة للإستماع إلى شكواهم والتعرف على مطالبهم وذلك فى ضوء إتخاذ إجراءات قانونية عاجلة حيالها حفاظاً على حقوقهم وبما يحقق الصالح العام.

واستمع المحافظ لشكوي مواطنة من ناحية قورص بأشمون تعول 2 من الأبناء يعانوا بضعف بالسمع وتلتمس الموافقة علي إقامة كشك يساعدها علي متطلبات الحياة، وعلى الفور كلف المحافظ رئيس الوحدة المحلية بمركز ومدينة أشمون بوضع مقترح والعرض عليه لإقامة كشك.

وفي لفتة إنسانية وإستجابة ً لمواطنة مريضة سرطان من مدينة شبين الكوم وافق المحافظ علي تحويل إبنها من مدرسة المنطقة الصناعية الإبتدائية الي مدرسة السيدة خديجة الابتدائية بشبين الكوم نظراً لظروفها الصحية .