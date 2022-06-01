محافظ المنوفية يوجه بدراسة تخصيص قطعة أرض لإقامة مدرسة بعشما بالشهداء

التقى اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بعدد من المواطنين من أبناء المحافظة للإستماع إلى شكواهم والتعرف على مطالبهم وذلك فى ضوء إتخاذ إجراءات قانونية عاجلة حيالها حفاظاً على حقوقهم وبما يحقق الصالح العام.
واستمع المحافظ لشكوي مواطنة من ناحية قورص بأشمون تعول 2 من الأبناء يعانوا بضعف بالسمع وتلتمس الموافقة علي إقامة كشك يساعدها علي متطلبات الحياة، وعلى الفور كلف المحافظ رئيس الوحدة المحلية بمركز ومدينة أشمون بوضع مقترح والعرض عليه لإقامة كشك.
وفي لفتة إنسانية وإستجابة ً لمواطنة مريضة سرطان من مدينة شبين الكوم وافق المحافظ علي تحويل إبنها من مدرسة المنطقة الصناعية الإبتدائية الي مدرسة السيدة خديجة الابتدائية بشبين الكوم نظراً لظروفها الصحية .
فيما وجه المحافظ إدارة المجالس بالديوان العام بإدراج قطعة أرض علي مساحة 2800 م2 تابعة لوزارة الري لمناقشتها بالمجلس التنفيذي للمحافظة والتي تم التنازل عنها بقرار وزاري لصالح التربية والتعليم لإقامة مدرسة للتعليم الأساسي بناحية عشما بمركز الشهداء لخدمة الأهالي.
كما وجه المحافظ رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي باتخاذ اللازم نحو طلب مواطن من مركز الشهداء يلتمس الموافقة علي توصيل خدمة الصرف الصحي لمنزله الكائن داخل الحيز العمراني مراعاة لظروفه الاجتماعية.
وكلف المحافظ الإدارة العامة لشئون البيئة بالديوان العام وبالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع بعمل معاينة علي الطبيعة واتخاذ اللازم حيال شكوي مواطن من ناحية طوخ طنبشا يتضرر من التلوث السمعي والضوضائي الناتج من ورشة ميكانيكا سيارات تابعة لأحد جيرانه.
وخلال اللقاء استمع المحافظ لشكوي مواطنة من مركز أشمون تعول 3 أبناء وزوجها يعاني من نزيف بالمخ وتلتمس تسهيل إجراءات إستخراج رخصة إحلال وتجديد لمنزل لها علي مساحة 90 م2 داخل الحيز العمرانى، وعلى الفور وجه المحافظ المستشار القانوني للمحافظة بإبداء الرأي القانوني نحو إلزام المواطن بتسجيل عقد الملكية من عدمه كشرط لإستصدار الرخصة.
فيما كلف المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا بعمل معاينة علي الطبيعة بطريق يربط بين قرى ميت الموز ، زوير ، سلكا وقري كفر المنشي وكفر أبو الحسن لحصر كشافات الإضاءة والعرض عليه لإمكانية تزويده وتركيب أعمدة إنارة إستجابة ً للأهالي.
كما وجه المحافظ هاتفياً رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف وبالتنسيق مع رئيس الإدارة المركزية للري لإتخاذ الإجراءات اللازمة ووضع الحلول المناسبة حيال شكوي أهالي قرية دبركي بمنوف يتضررون من تلوث مصرف سبل والذي يتسبب في انتشار الناموس بكميات هائلة مما يوثر علي صحة وسلامة المواطنين .
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