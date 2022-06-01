محافظ المنوفية يشدد على ضرورة التعامل بحسم مع الممتنعين عن توريد محصول القمح

المنوفية - محمد فتحى

عقد اليوم الأربعاء، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعاً لمتابعة موقف عمليات توريد محصول القمح المحلى بكافة الصوامع والشون بنطاق المحافظة، والتأكيد على تفعيل قرار وزير التموين بهذا الشأن لضمان إحكام السيطرة على منظومة التوريد، بحضور نائبه محمد موسى والمحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، ومدير عام صيانة الحبوب بالمديرية ، ومديرى صوامع شبين الكوم ومنوف.

وأكد محافظ المنوفية أنه يتابع بنفسه وبشكل يومى وعلى مدار الساعة منظومة التوريد للوقوف على حجم الكميات الموردة وتقديم المزيد من التسهيلات وتذليل العقبات أمام المزارعين والموردين لتحقيق الكميات المستهدفة، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للحفاظ على الأمن الغذائى تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، مشدداً على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محاضر جنح أمن دولة للمخالفين الممتنعين عن توريد الكميات المقررة للفدان.

هذا وكلف المحافظ وكيل وزارة الزراعة وبالتنسيق مع الوحدات المحلية بالمرور الميدانى لإعداد حصر شامل وفعلى على الطبيعة للمساحات المنزعة للأقماح ومقارنتها بالكميات الموردة من محصول القمح، وإعداد كشوف عاجلة بأسماء المزراعين والمساحات المنزرعة والكميات الموردة علي الطبيعة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع التأكيد على التواصل اليومى مع جموع المزارعين لحثهم على توريد المحصول وفقاً للضوابط المقررة.

وخلال الاجتماع أشار وكيل وزارة التموين بالمحافظة إلى استمرار أعمال اللجان المشكلة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لمتابعة آخر مستجدات عمليات التوريد، موضحاً بأن الشركة العامة القابضة للصوامع والتخزين تقوم بصرف حافز للموردين الذين يقومون بتوريد كميات كبيرة، مشيراً إلى أن إجمالى ما تم توريده من الأقماح بكافة صوامع المحافظة بلغ ما يقرب من 135 ألف طن حتى الآن.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ المنوفية بالنزول الميداني لمتابعة عمليات التوريد بكافة الصوامع والشون واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المزارعين الممتنعين عن التوريد تنفيذاً لقرار وزير التموين والتجارة الداخلية، قام ظهر اليوم اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة بزيارة ميدانية بنطاق الوحدة المحلية بمركز ومدينة قويسنا، وذلك لمتابعة آخر مستجدات منظومة توريد الأقماح وتقديم المزيد من التيسيرات اللازمة لدفع منظومة العمل، يرافقه المستشار العسكري للمحافظة ، رئيس الوحدة المحلية لمركزقويسنا ، ومدير إدارة مرور المنوفية.

واطلع السكرتير العام على كشوف توريد الأقماح بالوحدة المحلية بقرية ابنهس للتأكد من مطابقة الكميات الموردة وفقاً للمساحات المنزعة، هذا قد أوضح مديرى الإدارات الزراعية والتموينية بقويسنا بأنه تم تحرير 3 محاضر تموينية للممتنعين بقرى مصطاى وقويسنا البلد عن توريد الكميات المقررة من الأقماح وفقاً للضوابط ، وجارى تحرير 15 محضر أخرين لعدد من المخالفين ، وكلف السكرتير العام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا بإعداد حصر بأسماء الممتنعين وإخطار المختصين بعدم صرف السلع التمونية لهم وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان إحكام منظومة التوريد.

ومن جانبه، ناشد محافظ المنوفية جموع المزارعين بسرعة توريد الاقماح للشون والصوامع وفقا للضوابط المنظمة لهذا الشأن ، مشددا أنه لا تهاون مع المخالفين واننا مستمرون في تقديم كافة التيسيرات للمزارعين لتوريد محصول القمح باعتباره أمن قومي.