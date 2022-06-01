محافظ المنوفية: تحرير 105 محاضر ضد مزارعين تخلفوا عن توريد القمح

المنوفية - محمد فتحى

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أنه تم اليوم تحرير (105) محاضر جنح أمن دولة بنطاق المحافظة ضد المزارعين الذين لم يقوموا بتوريد الكمية المطلوبة من القمح بإجمالي 1168 إردبا بقيمة مالية تقدر بـ2 مليون و67 ألف جنيه.

وأضاف محافظ المنوفية، أنه يتابع بنفسه وبشكل يومى وعلى مدار الساعة منظومة التوريد للوقوف على حجم الكميات الموردة وتقديم المزيد من التسهيلات وتذليل العقبات أمام المزارعين والموردين لتحقيق الكميات المستهدفة، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للحفاظ على الأمن الغذائى تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، مشدداً على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محاضر جنح أمن دولة للمخالفين الممتنعين عن توريد الكميات المقررة للفدان.

ومن جانبه أوضح المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه في حالة توريد الكميات المطلوبة من المزارعين المحرر ضدهم محاضر فإنه سوف يتم منحهم تصريح يفيد بالتصالح لتقديمه لدى الجهات المعنية لإنهاء كافة الإجراءات التي تم اتخاذها حيالهم.

وأكد وكيل وزارة التموين بأن اللجان المشكلة تواصل أعمالها على مدار الساعة وبصفة يومية في المرور الميداني بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لمتابعة آخر مستجدات عمليات التوريد وتذليل العقبات وتقديم الدعم اللوجستي لضمان توريد أكبر كمية من المحصول.

وفى نفس السياق، استقبل المهندس طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء اليوم اللواء عمر إدريس مستشار محافظ المنوفية بمكتبه بديوان مجلس مدينة الشهداء لعقد اجتماع تنسيقي للبدء في تحرير المحاضر ضد المزارعين الذين لم يقوموا بتوريد محصول القمح طبقاً لتعليمات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

وقام إدريس برفقة أبو حطب بحضور مدير إدارة التموين، ومدير الإدارة الزراعية بجولة ميدانية للجمعيات الزراعية حثّ خلالها على العمل الجاد، والمستمر خلال تلك الفترة التي تشهد حصاد، وتوريد القمح من خلال حث المزارعين باستمرار توريد محاصيلهم، وتوعيتهم لعدم تحرير محاضر ضدهم، كما أكد على تقديم التسهيلات اللازمة أمام المزارعين لسرعة توريد المحصول، مشيراً إلى ضرورة فحص جودة المحاصيل، والتفقد المستمر لطرق التخزين حفاظاً على سلامة المحصول.

تأتي هذه الزيارة تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة الميدانية المستمرة لملف توريد محصول القمح بجميع المراكز بالمحافظة وتذليل كافة العقبات التي تواجه عملية التوريد.