محافظ الفيوم يشهد القرعة العلنية لتسليم 137 سيارة أجرة داخلى.. صور

الفيوم رباب الجالي

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، القرعة العلنية التي أجريت بالصالة المغطاة بدمو، لتسليم عقود 137 سيارة ميكروباص أجرة داخلي للعمل على الخطوط الداخلية للمحافظة، لحل أزمة الزحام وزيادة الكثافة السكانية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، والأستاذ حازم حسني مدير عام مشروع المواقف، والأستاذ أيمن فرغلي رئيس قطاع البنك الزراعي المصري بالفيوم، وممثلين عن إدارات المواقف، والتفتيش المالى والإدارى، والشئون القانونية، والادارة العامة للشئون المالية والادارية بالمحافظة، وجمعية نقل الركاب، ونقابة النقل البرى.

قدم محافظ الفيوم، خالص تهانيه القلبية لجميع الفائزين بالقرعة، مطالباً إياهم بأن يكونوا واجهة مشرفة للمحافظة في الالتزام بالآداب العامة وقواعد المرور للحفاظ على سلامتهم وسلامة المواطنين، متمنياً حظ أوفر لمن لم يحالفه التوفيق.

وأكد المحافظ، أن إجراءات القرعة تمت بصورة علنية أمام جميع المتقدمين ضماناً للشفافية والعدالة، لافتاً إلي أنه تم الاتفاق مع مسئولي البنك الزراعي علي توفير قروض بإجراءات ميسرة لمن وقع عليهم الاختيار، بفائدة متناقصة وبأقل مقدم ممكن، وبأقساط على فترة سداد طويلة تصل إلي 7 سنوات.

وأوضح "الأنصاري" أن إجمالي من تقدم للحصول على سيارات الأجرة الجديدة 702 شخصاً، تم اختيار 137 مستفيداً من بينهم عن طريق القرعة العلنية، فضلاً عن اختيار 30 شخصاً احتياطياً فى حال عدم قيام أحد من الفائزين فى القرعة باستيفاء الإجراءات المطلوبة.

وأضاف محافظ الفيوم، أن سيارات الأجرة الجديدة تشمل 33 سيارة بمركز الفيوم، و19 سيارة باطسا، و21 سيارة بطامية، و17 سيارة بمركز سنورس، و25 سيارة بأبشواي، و22 سيارة بمركز يوسف الصديق، مشيراً أن السيارات الجديدة تُسهم فى التيسير على المواطنين في تنقلاتهم، وفتح مجالات جديدة من فرص العمل للشباب.