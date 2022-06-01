اليوم السابع
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الأربعاء، 01 يونيو 2022 04:13 م
أكرم القصاص
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محافظ السويس يشدد على عدم تراكم القمامة بالشوارع والحفاظ على الكورنيش والممشى

الأربعاء، 01 يونيو 2022 03:30 م
محافظ السويس يشدد على عدم تراكم القمامة بالشوارع والحفاظ على الكورنيش والممشى اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس
السويس – فريق المحافظات

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شدد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس على رؤساء الأحياء بالتواجد فى الشارع يومياً، ومتابعة حالة النظافة العامة، وعدم تراكم القمامة حفاظاً على المظهر الجمالى للمحافظة.


وقال فى تصريحات خاصة إنه طلب التحقق يومياً من انتظام العمالة وانتشارهم وفق خطه كل حى ومكافأة المتميزين من العمال لتشجيعهم ومحاسبه المقصرين.


وطالب من المهندسة فاتن عبد الغنى رئيس حى السويس زيادة أعداد العمالة المكلفة بتنظيف كورنيش السويس وممشي أهل السويس والحدائق الموجودة فى نطاق الحى، خاصة فى ظل زيادة عدد الرواد عليهم خلال فصل الصيف.


وأكد على ضرورة مراجعة المقاعد العامة وصيانتهم دورياً للحفاظ عليهم وعدم إهلاكهم سريعاً .. كذلك صيانة خطوط رى الحدائق.


على صعيد آخر، قال عادل درويش مدير مشروع الشاليهات والشواطئ بالمحافظة أنه تم إجراء صيانة عاجلة لجميع شاليهات المحافظة وكبائن شاطئ السوايسة استعدادا لتوافد المصطافين خلال الإجازة الأسبوعية.


وأشار إلى أنه تم التنبيه على مستأجرى أكشاك الخدمات الموجوده بممشى أهل السويس بعدم زيادة الأسعار وتوفير سبل الراحة للمواطنين.


محافظة السويس

تراكمات القمامة

الكورنيش والممشي


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