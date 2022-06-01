محافظ أسوان يشيد باللفتة الإنسانية للرئيس السيسى بتعويض أسرة تضررت من حريق.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم أوجه الدعم العاجل لأحد مواطني أسوان عقب تعرض منزله لحريق بقرية الحكمة بوادي النقرة التابعة لمركز نصر النوبة، حيث أعطى رئيس الجمهورية توجيهاته لمؤسسة حياة كريمة بالتحرك الفوري لإغاثة المواطن ورفع الضرر الذى وقع عليه، وهو ما أدى لتلف كافة محتويات منزله.



وأشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بهذه اللفتة الطيبة من الرئيس السيسي لرعاية أبنائه فى مختلف أنحاء الجمهورية، ويجسد اهتمامه بالبسطاء والأسر الأكثر احتياجاً، وهو ما يعكس بدوره ملحمة العطاء التى تعيشها مصرنا الحبية في الجمهورية الجديدة من واقع أفضل وتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للخدمات المختلفة.

وأكد أن هذا الدور المتميز الذى توليه مؤسسة حياة كريمة يساهم بشكل مباشر فى تحقيق المشاركة المجتمعية الجادة والتكاتف الفعال والبناء لتلبية الاحتياجات والمطالب الجماهيرية، والوقوف بجانب المواطنين مع التخفيف عن كاهل الفئات الأولى بالرعاية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد صلاح منسق مؤسسة حياة كريمة بأسوان، أن المؤسسة تقوم بترميم منزل المواطن المتضرر، مع توفير المواد الغذائية والمفروشات والأجهزة الكهربائية اللازمة (ثلاجة وغسالة وبوتاجاز)، حيث سيقوم الفريق الهندسى بالمؤسسة بحصر التلفيات الموجودة بالمنزل والعمل على إصلاح الضرر بشكل عاجل من خلال تكليف إحدى شركات المقاولات المتخصصة لتنفيذ عملية الإحلال والتجديد والتشطيبات على أكمل وجه ممكن.



وتابع، أن المؤسسة ستقوم خلال أيام بتسليم منزلين بقرية الجنينة والشباك بمركز نصر النوبة بعد إنشاؤهما من جديد وتشطيبهما عقب تعرضهما لحريق مدمر، حيث تم بناء على توجيهات محافظ أسوان بتوفير وحدات سكنية بديلة بشكل مؤقت للأسرتين بمساكن متضررى السيول بحى السلام، مجهزتين بكافة الأثاثات والمفروشات، لحين عودتهم مرة أخرى لمنزليهما.



الرئيس السيسي يعوض أسرة تضررت من حريق بأسوان (1)



الرئيس السيسي يعوض أسرة تضررت من حريق بأسوان (2)



الرئيس السيسي يعوض أسرة تضررت من حريق بأسوان (3)



الرئيس السيسي يعوض أسرة تضررت من حريق بأسوان (4)



الرئيس السيسي يعوض أسرة تضررت من حريق بأسوان (5)