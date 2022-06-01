محافظ أسوان يسلم أجهزة كهربائية ومنزلية لـ12 عروسة.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

وزع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، 36 جهازا كهربائيا ما بين (ثلاجة – بوتاجاز – غسالة) حديثة لـ 12 عروسة من الأسر الأكثر إحتياجاً والأيتام وغير القادرين، وسط أجواء من الفرحة وإطلاق الزغاريد ، وتحت مظلة مبادرة " الناس لبعضهم " لتلبية المطالب الجماهيرية .

حضر فاعليات التوزيع، الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، وأيضاً الدكتور عز الصادق المنسق العام للمبادرة، وبمشاركة أسر العرائس وأولياء أمورهم.

كما سلم محافظ أسوان، 5 كراسى متحركة للمرضى وذوى الاحتياجات الخاصة، لمساعدتهم على الإندماج فى المجتمع بتسهيل انتقالهم فى الأماكن المختلفة، وأيضاً المراتب الطبية للحالات المصابة بمرض الشلل الرباعى والعاجزين عن الحركة.

من جانبه قدم اللواء أشرف عطية التهنئة للعرائس بمناسبة قرب زفافهم السعيد خلال الفترة القادمة ، كما إستجاب لمطالب عدد من الأسر التى حضرت الفعاليات ، مؤكداً على أن مبادرة " الناس لبعضهم " والتى تم إطلاقها من رحم تداعيات أزمة كورونا ستقوم خلال الفترة القادمة بتوفير أجهزة كهربائية ومنزلية لحوالي 150 عروسة سيتم توجيه عدد كبير منهم للحالات التي تضررت أسرهم من عمليات النصب التي شهدتها بعض قرى ومدن المحافظة مؤخراً في ظل الجهود المبذولة لرفع المعاناة عن كاهل الأسر والمواطنين الأكثر إحتياجاً والعمل على دعمهم فى مواجهة متطلبات الحياة المعيشية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأوضح أشرف عطية بأن هذه المبادرة تواصل يوماً بعد يوم دورها الريادى فى رعاية البسطاء ومحدودى الدخل من الأسر الأكثر إحتياجاً لتقديم الدعم والمساندة لهم فى كافه مناحي الحياه إقتصادياً وإجتماعياً وتوعوياً وصحياً وتنموياً وذلك من خلال تقديم المساعدات المادية والعينية للفتيات المقبلات علي الزواج من الأيتام وغير القادرين وذلك بالجهود الذاتية وتبرعات أهل الخير من أسوان وخارجها ، وكان من أبرز المساعدات التى قدمتها المبادرة مؤخراً هو إعادة تأهيل منزل بقرية غرب أسوان تعرض للحريق بالكامل بما فى ذلك جهاز عروسة مقبلة على الزواج ، وتم كذلك تسليم الفتاة جهاز أخر كامل تعويضاً لها.

وتابع، بأنه جارى التنسيق مع بنك الشفاء المصرى لتيسير قوافل طبية متخصصة في الرمد ، وأيضاً الباطنة والأطفال والعظام والصدرية والجلدية لخدمة الحالات المستحقة فى القرى الأكثر إحتياجاً بإجمالى 5 ألاف حالة للكشف وصرف العلاج بالمجان ، مع إجراء العمليات والإشاعات والتحاليل والنظارات الناتجة عن القوافل ، كما سوف يتكفل بنك الشفاء المصرى بتوفير الطاقم الطبى والتمريض والأجهزة والمعدات والأدوية اللازمة.



محافظ أسوان يسلم أجهزة كهربائية ومنزلية ل12 عروسة (1)



محافظ أسوان يسلم أجهزة كهربائية ومنزلية ل12 عروسة (2)



محافظ أسوان يسلم أجهزة كهربائية ومنزلية ل12 عروسة (3)



محافظ أسوان يسلم أجهزة كهربائية ومنزلية ل12 عروسة (4)



محافظ أسوان يسلم أجهزة كهربائية ومنزلية ل12 عروسة (5)



محافظ أسوان يسلم أجهزة كهربائية ومنزلية ل12 عروسة (6)



