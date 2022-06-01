مجلس الوزراء يوافق على إعفاء 4 مهرجانات من ضريبة الملاهى

وافق مجلس الوزراء على إعفاء كل من المهرجان الصيفي، وأوبرا عايدة، ومهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، ومهرجان الموسيقى العربية، والمزمع إقامتها خلال عام 2022، من ضريبة الملاهي، في إطار تنفيذ برنامج الحكومة من أجل نشر الفنون الرفيعة والارتقاء بالذوق العام والوصول بالمنتج الثقافي والفني لمختلف المواطنين.
مجلس الوزراء يوافق على إعفاء 4 مهرجانات من ضريبة الملاهىالأربعاء، 01 يونيو 2022 04:26 م
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
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