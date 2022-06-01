اليوم السابع
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الأربعاء، 01 يونيو 2022 05:47 م
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مجلس الوزراء يوافق على إعفاء 4 مهرجانات من ضريبة الملاهى

الأربعاء، 01 يونيو 2022 04:26 م
مجلس الوزراء يوافق على إعفاء 4 مهرجانات من ضريبة الملاهى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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وافق مجلس الوزراء على إعفاء كل من المهرجان الصيفي، وأوبرا عايدة، ومهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، ومهرجان الموسيقى العربية، والمزمع إقامتها خلال عام 2022، من ضريبة الملاهي، في إطار تنفيذ برنامج الحكومة من أجل نشر الفنون الرفيعة والارتقاء بالذوق العام والوصول بالمنتج الثقافي والفني لمختلف المواطنين.

مهرجان القلعة

مهرجان الموسيقي العربية

مجلس الوزراء

ضريبة الملاهي

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