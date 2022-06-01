مايا مرسى تشيد بإصدار الأعلى للإعلام الأكواد الأخلاقية لمعالجة قضايا المرأة

كتب محمود راغب

توجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بكل الشكر والتقدير للمجلس الأعلى للإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، إصدار الأكواد الأخلاقية الإعلامية فيما يتعلق بمعالجة القضايا الدينية وقضايا المرأة المصرية، الأمر الذي يتفق مع الكود الأخلاقى لمعالجة قضايا المرأة المصرية في وسائل الإعلام، الصادر عن لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة سوزان القلينى في عام 2018 و تم إقراره فى المجلس الأعلى للإعلام في العام نفسه.

وتوجهت الدكتورة مايا مرسي، بخالص التحيه إلى أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على اهتمامهم بقضية التناول الإعلامى لقضايا المرأة، مؤكدة أن القضية على مستوى عالي من الأهمية خاصة أن التناول الإعلامي لقضايا المرأة في الإعلام يؤثر بشكل كبير على صورة المرأة في المجتمع، حيث يلعب الإعلام دور بارز في تشكيل الرأي العام ورؤيته وتوجهاته ويستقى معظم الأفراد معلوماتهم منه، مشيدة بالتعاون القائم بين المجلس مع كافة مؤسسات الدولة لتمكين المرأة والتأكيد على أهميه احترام وتقدير مكانتها في المجتمع.

وأكدت الدكتورة سوزان القليني عضوة المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنه الاعلام بالمجلس أن اصدار الأكواد الأخلاقية الإعلامية فيما يتعلق بمعالجة القضايا الدينية و قضايا المرأة المصرية يكلل جهود عمل لجنة الاعلام بالمجلس القومي للمرأة بمؤازرة المجلس الأعلى للإعلام، مشيرة إلى أن لجنة الاعلام بالمجلس القومي للمرأة قامت بإعداد علمي دقيق يشمل كافة البنود من اجل إصدار الكود الاخلاقي لتناول قضايا المرأة المصرية عن طريق لجنة من خبراء الإعلام في مصر، حتى تم اعتماده و توزيعه على كافة المؤسسات الإعلامية في مطلع عام 2018 ، ثم توالت جلسات التدريب على المعايير المتضمنة فيه في العديد من المؤسسات الإعلامية و الصحفية، و كان له الأثر الكبير على تطور معالجة قضايا المرأة المصرية في الدراما التليفزيونية و البرامج و الاعلانات، على مدار الاعوام كما رصدته و اشادت به كافة الجهات المعنية.