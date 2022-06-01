للمتقدمين لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات.. اعرف خطوات التسجيل

كتب محمود طه حسين

يقدم اليوم السابع" فى التقرير التالى، خطوات التقدم والتسجيل لمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسى المقبل بالمدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة:

ـ بدأ التسجيل إلكترونيا على موقع المديريات التعليمية بداية من اليوم وحتى 30 يونيو.

ـ يتم التسجيل من خلال ولى الأمر فقط.

ـ يتم إدخال الرقم القومى للطفل من واقع شهادة الميلاد.

ـ يتم حساب سن الطفل الفعلى فى أول أكتوبر 2022 إلكترونيا.

ـ يجب على يتكرر الرقم القومى، ولكن يمكن تعديل ما تم تسجيله خلال فترة التسجيل.

ـ متاح لولى الأمر التقدم على 4 مدارس كرغبات.

ـ الحد الأدنى للتقدم بالسنة الأولى لرياض الأطفال 4 سنوات.

ـ يتم القبول بالأكبر سنا وفقا للأماكن المتاحة فى المدارس.

ـ يتم القبول من وصل سن 5 سنوات فى 1 أكتوبر 2022.

ـ اطبع استمارة التقدم واحتفظ بها حتى إعلان النتيجة.

ـ متابعة ظهور نتيجة التقدم لرياض الأطفال على نفس الموقع الذى تم التسجيل عليه.

ـ بعد ظهور النتيجة توجه إلى المدرسة لاستكمال ملف الطفل.