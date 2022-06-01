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للمتقدمين لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات.. اعرف خطوات التسجيل

الأربعاء، 01 يونيو 2022 10:56 ص
للمتقدمين لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات.. اعرف خطوات التسجيل وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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يقدم اليوم السابع" فى التقرير التالى، خطوات التقدم والتسجيل لمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسى المقبل بالمدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة:
 
 
 
ـ بدأ التسجيل إلكترونيا على موقع المديريات التعليمية بداية من اليوم وحتى 30 يونيو.
 
ـ يتم التسجيل من خلال ولى الأمر فقط.
 
ـ يتم إدخال الرقم القومى للطفل من واقع شهادة الميلاد.
 
ـ يتم حساب سن الطفل الفعلى فى أول أكتوبر 2022 إلكترونيا.
 
ـ يجب على يتكرر الرقم القومى، ولكن يمكن تعديل ما تم تسجيله خلال فترة التسجيل.
 
ـ متاح لولى الأمر التقدم على 4 مدارس كرغبات.
 
ـ الحد الأدنى للتقدم بالسنة الأولى لرياض الأطفال 4 سنوات.
 
ـ  يتم القبول بالأكبر سنا وفقا للأماكن المتاحة فى المدارس.
 
ـ يتم القبول من وصل سن 5 سنوات فى 1 أكتوبر 2022.
 
ـ اطبع استمارة التقدم واحتفظ بها حتى إعلان النتيجة.
 
ـ متابعة ظهور نتيجة التقدم لرياض الأطفال على نفس الموقع الذى تم التسجيل عليه.
 
ـ بعد ظهور النتيجة توجه إلى المدرسة لاستكمال ملف الطفل.
 
 

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