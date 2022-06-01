لافروف: الحروب الغربية ضد روسيا تفتح فرصا جديدة لتوسيع التعاون بين موسكو وبكين

وأضاف لافروف، خلال مشاركته في المؤتمر الدولي السابع "روسيا والصين : تعاون في عصر جديد، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء، أنه: "في الوقت الذي حولت فيه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عملتيهما إلى أداة ابتزاز، نعتزم تطوير بنية تحتية مالية مستقلة، وزيادة استخدام الروبل واليوان بشكل كبير في التعاملات التجارية، وتمثل هذه التعاملات نحو ربع حجم التبادل التجاري بيننا".



من جانبه ، شدد نائب وزير الخارجية الروسي إيجور مورجولوف، على أن المحاولات الغربية لإحداث صدع في العلاقات الروسية الصينية محكوم عليها بالفشل .



وقال مورجولوف، خلال المؤتمر، : "إننا لم نستبعد أن يصل حجم التجارة السنوية مع الصين في العام الحالي مستوى 200 مليار دولار، أي قبل الموعد المحدد الذي حدده قادتنا للوصول إلى هذا الهدف".