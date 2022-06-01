كواليس العثور على جثة طفل بأحدى قرى مركز ملوى في المنيا.. بث مباشر

المنيا-حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا، عن جريمة قتل شهدتها أحدى قرى مركز ملوى، أثر العثور على جثة طفل يبلغ من العمر 6 سنوات، وبه سحجات وكدمات وبعض الحروق فى مكان العثور عليه.

كانت الاجهزة الامنية تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة ملوى يفيد العثورعلى جثة طفل يبلغ من العمر 6 سنوات بأحدى القرة التابعة للمركز، وكان احد الاشخاص قد حضر إلى المركز وتعرف على جثة الطفل وقال أنه ابن شقيقه.

وعلى الفور تم تشكل فريق بحث وأفادت التحريات الاولية أن المتهم عليه معلومات جنائية، وباستهدافه تم القبض عليه، واعترف بارتكابه الواقعة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجار العرض على النيابه لمباشرة التحقيق فى الواقعة.