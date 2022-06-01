ذكرت الحكومة الكندية، في بيان بثته عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أنه من بين الأفراد والكيانات المدرجة في القائمة يوجد مسؤولين كبار في المؤسسات المالية الروسية وأفراد أسرهم، إلى جانب المؤسسات المالية والمصارف الرئيسية.



وأشار البيان إلى أن الإجراءات التي تم الإعلان عنها اليوم تمثل مزيدًا من الضغط على القيادة الروسية لإنهاء حربها التي أسفرت عن إزهاق آلاف الأرواح وتعريض الأمن الغذائي العالمي للخطر، مؤكدًا أن كندا تواصل دعوتها إلى ضرورة التوصل لحل دبلوماسي.



وأضافت الحكومة الكندية، أن الإجراءات الجديدة تعد دليلًا واضحًا على الالتزام الراسخ تجاه أوكرانيا وشعبها، ويعكس عزم الدفاع عن سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها واستقلالها، مٌشددة على أنها ستواصل استكشاف طرق جديدة لممارسة الضغط على النظام الروسي.



يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن 24 فبراير الماضي، شن عملية عسكرية ضد أهداف في أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس، ما دفع العديد من دول الغرب لفرض عقوبات اقتصادية ضد روسيا.