كل ما تريد معرفته عن أول مسح وطنى لصحة 36 ألف أسرة مصرية

كتب: مدحت عادل

بالتزامن مع قرب انتهاء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من إعداد المسح الصحي للأسرة المصرية، وهو أول مسح صحي مصري وطني، ينشر "اليوم السابع" أهم المعلومات المتعلقة بالمسح والمؤشرات التي من المقرر الإعلان عنها وفقا لما يلي:

- تم تكليف الجهاز بإجراء المسح بجهود مصرية خالصة لأول مرة في تاريخ إجراء هذا المسح.

- انتهت أعمال المسح بمحافظتي القاهرة والجيزة في شهر نوفمبر الماضي.

- يغطي المسح كافة محافظات الجمهورية من خلال عينة حوالي 36 ألف أسرة معيشية، موزعة على 17 فريق يضم 200 باحث.

- يوفر المسح البيئة الخصبة للتعامل مع ظاهرة الزيادة السكانية من خلال توفير بيانات أسباب ارتفاع المنو السكاني، وبالتالي وضع الحلول المناسبة والإجراءات المفروض اتباعها.

- يشمل البحث جزءا خاصا بالقياسات الجسمانية والتغذوية بالاستعانة بأجهزة مخصصة لقياس الوزن والطول وتحليل الأنيميا لبعض الفئات.

- يتناول المسح الصحة العامة والصحة الإنجابية وتضم بيانات حول الختان وتأثير فيروس كورونا وآثارها على الصحة الإنجابية وزيادة أو تراجع المواليد والأطفال والحوامل وهذه عناصر تم إضافتها لأول مرة.

- يشمل المسح 4 استمارات منها استمارة الأسرة المعيشية لمعرفة بيانات الأفراد والحالة الزواجية والظروف السكنية، الاستمارة الثانية الخاصة بالصحة الإنجابية، وهي كل سيدة متزوجة أو سبق لها الزواج، في الفئة العمرية من 15 وحتى 49 سنة، يكون لها استمارة إحصائية للتعرف على عناصر الصحة الإنجابية مثل الحمل والولادة والرضاعة والتباعد بين الولادات لمعرفة معدل الخصوبة.

- يتضمن المسح إجراء كشف على الأطفال حتى سن 16 سنة، لقياس الوزن والطول لمعرفة الحالة الصحية، ثم تحليل أنيميا بالإضافة إلى الأم للاطمئنان على الحالة الصحية، وأيضا استمارة للشباب والفتيات غير المتزوجين من سن 15 إلى 29 سنة لمعرفة اتجاهاتهم من ناحية الزواج والمشكلة السكانية.