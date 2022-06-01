قافلة طبية مجانية تقدم خدماتها لـ1846 شخصا بقرية الإدارة بمركز ملوى فى المنيا

وأوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية الإدارة التابعة لمركز ملوى خلال يومي 30 و 31 من مايو الماضى، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبى على 1846 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان، بالإضافة إلى تحويل الحالات التى تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة أن القافلة شملت مختلف التخصصات ، و تم إجراء الكشف على 370 حالة جراحة ، و عدد 466 حالة أطفال ، و 202 حالة باطنة ، و 163 قلب ، و 109 نساء ، و 115 أسنان ، و 141 أنف وأذن ، و248 جلدية ، و 32 تنظيم أسرة ، إلى جانب إجراء عدد 135 تحاليل مختلفة وعمل 48 حالة موجات صوتية و 5 حالة أشعة سينية و كشف مبكر للضغط والسكر لعدد 116 مترددا ، و6 حالات خلع أسنان بعيادة الأسنان ، فضلا عن تحويل حالات للمستشفى لاستكمال العلاج ، بالإضافة إلى تفعيل مديرية الصحة للدور التوعوي بعقد ندوات تثقيف صحي لعدد 110 مترددا ، وتم الاستعانة خلال هذه القافلة بعدد 10 عيادات متنقلة.