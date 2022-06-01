قاتلو مواطن بصحراء أكتوبر: تخلصنا منه بسبب واقعة ثأر من سنوات

كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بالجيزة ونجحت في ضبط الجناة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة.. بالعثور على جثة أحد الأشخاص مُلقاة على جانب الطريق.. فقد توصلت التحريات إلى أن المجنى عليه ( سائق - مقيم بمدينة نصر بمحافظة القاهرة وأصل إقامته بدائرة مركز شرطة أبوتشت بمحافظة قنا).

أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام والأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة عن أن وراء إرتكاب الواقعة (عدد 5 أشخاص).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم.. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات ثأرية بين المجنى عليه وإثنين من المتهمين وفى سبيل ذلك إستعانا بباقى المتهمين لمعاونتهما فى ارتكاب الواقعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.