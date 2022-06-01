فى نقاط.. أبرز المعلومات عن شهادة الادخار الجديدة بفائدة 14%

كتب أحمد يعقوب

طرح البنك الأهلى المصرى وبنك مصر شهادة الادخار بفائدة 14% لمدة 3 سنوات وبعائد شهرى.. ويرصد "اليوم السابع" فى نقاط أبرز المعلومات وطريقة حساب الفائدة.

- شهادة الادخار بفائدة 14% مدتها 3 سنوات وبعائد شهرى

- عند شراء شهادات بقيمة 100 ألف جنيه فى شهادة 14% تكون الفائدة 14000 جنيه خلال عام وبإجمالى 42 ألف جنيه فى 3 سنوات.

- تباع شهادات 14% عن طريق أكثر من 1000 فرع تابع للبنك الأهلى المصرى وبنك مصر ويمكن الشراء أونلاين.

- قيمة الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- لا يجوز كسر شهادة 14% إلا بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء.