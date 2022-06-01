اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 01 يونيو 2022 05:12 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

فى نقاط.. أبرز المعلومات عن شهادة الادخار الجديدة بفائدة 14%

الأربعاء، 01 يونيو 2022 04:00 ص
فى نقاط.. أبرز المعلومات عن شهادة الادخار الجديدة بفائدة 14% هشام عكاشة
كتب أحمد يعقوب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
طرح البنك الأهلى المصرى وبنك مصر شهادة الادخار بفائدة 14% لمدة 3 سنوات وبعائد شهرى.. ويرصد "اليوم السابع" فى نقاط أبرز المعلومات وطريقة حساب الفائدة.
 
- شهادة الادخار بفائدة 14% مدتها 3 سنوات وبعائد شهرى
 
- عند شراء شهادات بقيمة 100 ألف جنيه فى شهادة 14% تكون الفائدة 14000 جنيه خلال عام وبإجمالى 42 ألف جنيه فى 3 سنوات.
 
- تباع شهادات 14% عن طريق أكثر من 1000 فرع تابع للبنك الأهلى المصرى وبنك مصر ويمكن الشراء أونلاين.
 
- قيمة الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.
 
- لا يجوز كسر شهادة 14% إلا بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء.
 
 
 

البنك الأهلى

بنك مصر

شهادة 14

اليوم السابع بلس


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة