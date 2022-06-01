اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 01 يونيو 2022 11:36 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

فتح منفذ لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة بالعدوة وبنى مزار

الأربعاء، 01 يونيو 2022 11:15 ص
فتح منفذ لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة بالعدوة وبنى مزار منفذ لبيع السلع والمواد الغذائية
المنيا - حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار إقامة منافذ عرض المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة لكافة فئات المواطنين، بجميع مراكز المحافظة، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية للدولة، بالتوسع والاستمرار في إقامة منافذ بيع السلع الغذائية حتى نهاية العام، وذلك لخلق أسعار تنافسية بين التجار، والتخفيف عن كاهل المواطنين، وخاصة في ظل تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية.

شدد المحافظ، على ضرورة التأكد من توافر كافة السلع والمواد الغذائية داخل المنافذ المعدة بجميع المراكز، موجها بضرورة المتابعة والرقابة المستمرة للتأكد من أسعار المعروضات على المواطنين، مشيراً إلى ان الهدف من إقامة تلك المنافذ هو توفير السلع الغذائية بأسعار تنافسية بين التجار.

من جانبها، أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة، عن إقامة منفذ لعرض المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة لكافة فئات المواطنين ويستمر حتى نهاية العام الحالي، بنطاق مركز العدوة بشارع 26 يوليو، وذلك بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين من أهالي المركز، وتحقيق الصالح العام لهم.

كما بدأت الوحدة المحلية لمركز بني مزار في تجهيز أحد المنافذ لعرض المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة لكافة فئات المواطنين بحي جنوب المدينة أمام مجمع المصالح الحكومية بطريق العاشر من رمضان.

فتح منفذ لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة بالعدوة وبنى مزار (1)
فتح منفذ لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة بالعدوة وبنى مزار (1)

فتح منفذ لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة بالعدوة وبنى مزار (1)
فتح منفذ لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة بالعدوة وبنى مزار (1)

فتح منفذ لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة بالعدوة وبنى مزار (2)
فتح منفذ لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة بالعدوة وبنى مزار (2)

فتح منفذ لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة بالعدوة وبنى مزار (3)
فتح منفذ لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة بالعدوة وبنى مزار (3)

فتح منفذ لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة بالعدوة وبنى مزار (4)
فتح منفذ لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة بالعدوة وبنى مزار (4)

فتح منفذ لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة بالعدوة وبنى مزار (5)
فتح منفذ لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة بالعدوة وبنى مزار (5)

 


اللواء أسامة القاضي

محافظ المنيا

منافذ عرض المنتجات والسلع الغذائية

القيادة السياسية للدولة

الحرب الأوكرانية الروسية

معارض السلع المخفضة بالمنيا


الموضوعات المتعلقة

مدبولى يؤكد للمحافظين على توجيه الرئيس السيسى باستمرار عمل معارض السلع.. صور

الثلاثاء، 31 مايو 2022 04:58 م

إلغاء الإجازات والراحات ومعرض للسلع المخفضة فى احتفالات السيدة العذراء بالمنيا

الخميس، 26 مايو 2022 11:22 ص

محافظ الفيوم يتفقد معرض "السلع المدعمة" للخضار والفاكهة واللحوم بمركز إطسا

الأربعاء، 20 أبريل 2022 02:14 م

محافظ الشرقية يتفقد معرض السلع الاستهلاكية وأهلا رمضان فى ههيا

الإثنين، 11 أبريل 2022 03:55 م

14 معرضا للسلع الغذائية بالفيوم بأسعار مدعمة طوال شهر رمضان..فيديو

الإثنين، 04 أبريل 2022 04:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة