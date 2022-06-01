فتح منفذ لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة بالعدوة وبنى مزار

المنيا - حسن عبد الغفار

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار إقامة منافذ عرض المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة لكافة فئات المواطنين، بجميع مراكز المحافظة، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية للدولة، بالتوسع والاستمرار في إقامة منافذ بيع السلع الغذائية حتى نهاية العام، وذلك لخلق أسعار تنافسية بين التجار، والتخفيف عن كاهل المواطنين، وخاصة في ظل تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية.

شدد المحافظ، على ضرورة التأكد من توافر كافة السلع والمواد الغذائية داخل المنافذ المعدة بجميع المراكز، موجها بضرورة المتابعة والرقابة المستمرة للتأكد من أسعار المعروضات على المواطنين، مشيراً إلى ان الهدف من إقامة تلك المنافذ هو توفير السلع الغذائية بأسعار تنافسية بين التجار.

من جانبها، أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة، عن إقامة منفذ لعرض المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة لكافة فئات المواطنين ويستمر حتى نهاية العام الحالي، بنطاق مركز العدوة بشارع 26 يوليو، وذلك بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين من أهالي المركز، وتحقيق الصالح العام لهم.

كما بدأت الوحدة المحلية لمركز بني مزار في تجهيز أحد المنافذ لعرض المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة لكافة فئات المواطنين بحي جنوب المدينة أمام مجمع المصالح الحكومية بطريق العاشر من رمضان.