غرق فتاتين من عائلة واحدة بنهر النيل في منشأة القناطر بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

تعرضت فتاتين من عائلة واحدة للغرق بنهر النيل في منشأة القناطر بالجيزة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد غرق فتاتين بنهر النيل في منشأة القناطر.

انتقل المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر إلى محل الواقعة، وتبين مصرع فتاتين ابناء عمومة، غرقا بنهر النيل.

تم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال جثتيهما وتحرر محضر بالواقعة، ويكثف رجال المباحث بإشراف العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر إجراء التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.