غرق عامل أثناء الاستحمام بمياه نهر النيل فى منشأة القناطر بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

لقى عامل مصرعه غرقا بنهر النيل في منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، وتم انتشال جثته، وأشارت تحريات رجال المباحث إلى أن الخفير خلال الاستحمام تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص بنهر النيل في منشأة القناطر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن عامل خلال الاستحمام بنهر النيل، تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة.

تم انتشال جثة الضحية، وأكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.