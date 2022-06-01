وذكرت الشركة -في بيان نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم الأربعاء- : "أوقفت غازبروم تماما إمدادات الغاز لشركتى "أورستيد" و"شل إينرجي يوروب" بسبب عدم الدفع بالروبل، اعتبارا من نهاية يوم العمل في 31 مايو، لم تتلق غازبروم أي مدفوعات لإمدادات الغاز الذي تم توريده في أبريل الماضي، امتثالا لقرار الرئيس الروسي رقم 172 المؤرخ في 31 مارس 2022".

وأشارت إلى أنه في عام 2021، زودت غازبروم الروسية 1.97 مليار متر مكعب من الغاز لشركة "أورستيد"، وهو ما يمثل حوالي ثلثي إجمالي استهلاك الغاز في الدنمارك، كما ينص عقد توريد الغاز بين غازبروم و"شل إينرجي يوروب" على حجم يصل إلى 1.2 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.