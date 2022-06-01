اليوم السابع
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عمل من نار وتصميم هائل.. شاهد محطة قطارات الصعيد الجديدة فى بشتيل كيف أصبحت

الأربعاء، 01 يونيو 2022 01:49 م
عمل من نار وتصميم هائل.. شاهد محطة قطارات الصعيد الجديدة فى بشتيل كيف أصبحت محطة قطارات بشتيل
كتب سيد الخلفاوى - تصوير حسن محمد

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رصد "اليوم السابع" أعمال إنشاء محطة قطارات الصعيد، أحدث محطات السكة الحديد الجارى تنفيذها بمنطقة بشتيل بالجيزة، ويصل إجمالى مساحة المشروع يبلغ 239 ألف متر مربع تقريبا أي بما يعادل 57 فدان ويشمل المشروع (مبني المحطة الرئيسي علي مساحة 31.000 م2 بإجمالي مساحة بنائية 100.000 م2 .

وملحقات المحطة من مباني خدمية وورش صيانة وأرصفة وكذلك خطوط سكك حديدية علي مساحة 166.000 م2 وعمارات إستثمارية علي مساحة 42.000 م2. 

ومن المتوقع أن تبلغ الطاقة الإستيعابية للركاب بالمحطة 170 ألف راكب يومياً وارتاح المشروع منذ بداية تنفيذه حتى الآن توفير فرص عمل بلغت حوالي 3500 فرصة عمل بصفة مباشرة وغير مباشرة ومن المتوقع زيادتها في فترة ذروة العمل بالمشروع الى 7000 فرصة عمل. 

 

محطة قطارات الصعيد الجديدة فى بشتيل (1)
محطة قطارات الصعيد الجديدة فى بشتيل (1)

 

محطة قطارات الصعيد الجديدة فى بشتيل (2)
محطة قطارات الصعيد الجديدة فى بشتيل (2)

 

محطة قطارات الصعيد الجديدة فى بشتيل (3)
محطة قطارات الصعيد الجديدة فى بشتيل (3)

 

محطة قطارات الصعيد الجديدة فى بشتيل (4)
محطة قطارات الصعيد الجديدة فى بشتيل (4)

 

محطة قطارات الصعيد الجديدة فى بشتيل (5)
محطة قطارات الصعيد الجديدة فى بشتيل (5)

 

محطة قطارات الصعيد الجديدة فى بشتيل (6)
محطة قطارات الصعيد الجديدة فى بشتيل (6)

 

محطة قطارات الصعيد الجديدة فى بشتيل (7)
محطة قطارات الصعيد الجديدة فى بشتيل (7)

 

محطة قطارات الصعيد الجديدة فى بشتيل (8)
محطة قطارات الصعيد الجديدة فى بشتيل (8)

 

محطة قطارات الصعيد الجديدة فى بشتيل (9)
محطة قطارات الصعيد الجديدة فى بشتيل (9)

 

محطة قطارات الصعيد الجديدة فى بشتيل (10)
محطة قطارات الصعيد الجديدة فى بشتيل (10)

 

محطة قطارات الصعيد الجديدة فى بشتيل (11)
محطة قطارات الصعيد الجديدة فى بشتيل (11)

 

محطة قطارات الصعيد الجديدة فى بشتيل (12)
محطة قطارات الصعيد الجديدة فى بشتيل (12)

 

محطة قطارات الصعيد الجديدة فى بشتيل (13)
محطة قطارات الصعيد الجديدة فى بشتيل (13)

 

محطة قطارات الصعيد الجديدة فى بشتيل (14)
محطة قطارات الصعيد الجديدة فى بشتيل (14)

 

محطة قطارات الصعيد الجديدة فى بشتيل (15)
محطة قطارات الصعيد الجديدة فى بشتيل (15)

 

محطة قطارات الصعيد الجديدة فى بشتيل (16)
محطة قطارات الصعيد الجديدة فى بشتيل (16)

 

محطة قطارات الصعيد الجديدة فى بشتيل (17)
محطة قطارات الصعيد الجديدة فى بشتيل (17)

 

محطة قطارات الصعيد الجديدة فى بشتيل (18)
محطة قطارات الصعيد الجديدة فى بشتيل (18)

 

محطة قطارات الصعيد الجديدة فى بشتيل (19)
محطة قطارات الصعيد الجديدة فى بشتيل (19)

 

محطة قطارات الصعيد الجديدة فى بشتيل (20)
محطة قطارات الصعيد الجديدة فى بشتيل (20)

 

محطة قطارات الصعيد الجديدة فى بشتيل (21)
محطة قطارات الصعيد الجديدة فى بشتيل (21)

 

محطة قطارات الصعيد الجديدة فى بشتيل (22)
محطة قطارات الصعيد الجديدة فى بشتيل (22)

 

محطة قطارات الصعيد الجديدة فى بشتيل (23)
محطة قطارات الصعيد الجديدة فى بشتيل (23)

 

محطة قطارات الصعيد الجديدة فى بشتيل (24)
محطة قطارات الصعيد الجديدة فى بشتيل (24)

 

محطة قطارات الصعيد الجديدة فى بشتيل (25)
محطة قطارات الصعيد الجديدة فى بشتيل (25)

 

محطة قطارات الصعيد الجديدة فى بشتيل (26)
محطة قطارات الصعيد الجديدة فى بشتيل (26)

 

محطة قطارات الصعيد الجديدة فى بشتيل (27)
محطة قطارات الصعيد الجديدة فى بشتيل (27)

 

محطة قطارات الصعيد الجديدة فى بشتيل (28)
محطة قطارات الصعيد الجديدة فى بشتيل (28)

 

محطة قطارات الصعيد الجديدة فى بشتيل (29)
محطة قطارات الصعيد الجديدة فى بشتيل (29)

 


محطة قطارات الصعيد

محطة بشتيل

محطات قطارات

السكة الحديد

هيئة السكة الحديد

اليوم السابع بلس


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