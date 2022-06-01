اليوم السابع
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طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية يختتمون اليوم الامتحانات بمادة الجبر

الأربعاء، 01 يونيو 2022 07:00 ص
طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية يختتمون اليوم الامتحانات بمادة الجبر طلاب الازهر - ارشيفية
كتب لؤى على

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يختتم اليوم الأربعاء طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية، امتحانات الفصل الدراسى الثانى، حيث سبق واختتم طلاب الشهادة الابتدائية امتحاناتهم أمس الثلاثاء. 
 
ويؤدى طلاب الشهادة الإعدادية امتحاناتهم فى مادة الجبر، وكان قد أدى أمس الثلاثاء طلاب الشهادة الابتدائية امتحانهم فى مادة اللغة الإنجليزية، كما أدى طلاب البرنامج التأهيلى الملحقين على الشهادة الإعدادية، امتحاناتهم فى مادة القرآن الكريم وتجويده.
 
وبالنسبة لطلاب البرنامج التأهيلى الملحقين على الشهادة الإعدادية اختتمت امتحاناتهم أمس الثلاثاء، وبالنسبة للشهادة الابتدائية اختتمت امتحانات إتمام الشهادة أمس الثلاثاء.

قطاع المعاهد الازهرية

الازهر الشريف

الشهادة الاعدادية

الازهر


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