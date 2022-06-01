طقس الخليج.. سحب رعدية فى السعودية وصحو فى الإمارات وحار بالكويت

توقع المركز الوطنى للأرصاد الجوية فى السعودية، ان تكون هناك فرص لظهور السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد الى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة. كما يستمر تأثير العوالق الترابية على المنطقة الشرقية والرياض وتمتد إلى نجران. وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على مناطق القصيم، حائل والجوف.

الإمارات:

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الاربعاء صحوا بوجه عام وغائما جزئيا شرقا ومغبرا أحيانا نهارا، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة شرقا بعد الظهر قد تمتد على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تكون نشطة السرعة أحيانا مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق خاصة مع السحب، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية وسرعتها من 15 إلى 35 تصل إلى 45 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:12 والمد الثاني عند الساعة 01:48 والجزر الأول عند الساعة 08:38 الجزر الثاني عند الساعة 19:29.

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:29 والمد الثاني عند الساعة 22:01 والجزر الاول عند الساعة 17:04 الثاني عند الساعة 04:56.