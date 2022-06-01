اليوم السابع
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طالبة بالشرقية تتخلص من حياتها بـ"حبة الغلة" لرفض أسرتها التحاقها بالثانوية

الأربعاء، 01 يونيو 2022 11:08 ص
طالبة بالشرقية تتخلص من حياتها بـ"حبة الغلة" لرفض أسرتها التحاقها بالثانوية جثه - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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تخلصت طالبة بالإعدادية فى الشرقية من حياتها بتناول حبة الغلة السامة، وذلك لرغبتها فى الالتحاق بالتعليم الثانوى، وذلك تعارض مع رغبة أسرتها التى ترغب فى إلحاقها بالتمريض، فدخلت فى حالة نفسية سيئة تخلصت على أثرها من حياتها.
 
 
تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى أبو كبير المركزى، بوصول " م ف " 15 عاما طالبة بالصف الثالث الاعدادى جثة هامدة، مقيمة  بدائرة مركز أبوكبير، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى.
 
 
وتبين من التحريات حدوث وفاتها نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية وقى شديد، وأنها بعد امتحانات الشهادة الاعدادية أبدت رغبتها فى الالتحاق بالتعليم الثانوى العام لكونها متفوقة، ولكن الوالدين كانت رغبتهما إلحاقها بمدرسة التمريض، فقامت بتناول حبة الغلة السامة، للتخلص من حياتها، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3345 إدارى مركز أبوكبير لسنة 2022.
 
 
 

الشرقية

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وفاة طالبة بالاعدادية

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