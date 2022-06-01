ضبط مصانع غير مرخصة لإنتاج الأعلاف الحيوانية والأدوية البيطرية

كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق (محافظة الإسماعيلية).. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، جاء أبرزها فى مجال حماية الثروة الزراعية والأعلاف الحيوانية والأسمدة والمخصبات الزراعية والأدوية البيطرية، حيث تم ضبط (مصنعين "بدون ترخيص"- محل "بدون ترخيص"- سيارتين) بمضبوطات بلغت (2٫8 طن منتج نهائى لأدوية بيطرية منتهية الصلاحية معدة للتداول- 11,5 طن أعلاف حيوانية وداجنة مجهولة المصدر معدة للتداول- 850 كيلو جرام منتج نهائى مبيدات زراعية مجهولة المصدر معدة للتداول- 2,750 طن منتج نهائى لأسمدة زراعية مجهولة المصدر وبدون بيانات معدة للبيع).

وفى مجال حماية البيئة والمواد الغذائية تم ضبط (مصنع - ثلاجة- مخزن عشوائى جميعهم بدون ترخيص").. بمضبوطات بلغت (1٫750 طن لحوم ومصنعاتها مجهولة المصدر وبدون بيانات معدة للتداول- 1٫250 طن أسماك مجمدة مجهولة المصدر وبدون بيانات معدة للتداول- 35 طن مواد غذائية ومقرمشات أطفال مجهولة المصدر معدة للتداول).