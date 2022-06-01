ضبط عامل بحوزته جوال بداخله قطع قضبان السكة الحديد قبل بيعها فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت الخدمات الأمنية المعينة بمحطة سكك حديد سوهاج برئاسة العميد محمد علام مأمور الضبط القضائى بالمحطة من ضبط عاطل يقيم بدائرة مركز شرطة جزيرة شندويل وبحوزته جوال به 3 قواعد تثبيت قضبان السكة الحديد.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من مأمور الضبط القضائى بمحطة سكك حديد سوهاج العميد محمد علام يفيد تمكن الخدمات الأمنية المعينة بمحطة سكة حديد سوهاج من ضبط المدعو ممدوح ا م م 15 سنة عامل ويقيم دائرة مركز جزيرة شندويل وبحوزته جوال أبيض اللون بداخله و" 3 " قطع عبارة عن قواعد تثبيت قضبان السكة الحديد متروكات هيئة السكة الحديد مستعمله من قبل تزن حوالي " 40 " كجم.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمضبوطات بقصد السرقة وإعادة بيعها والتربح من ثمنها تم التحفظ على المتهم والمسروقات وتم تحرير المحضر اللازم وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.