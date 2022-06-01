ضبط المتهمين بالتشاجر بأسلحة بيضاء فى أسوان

كتب محمود عبدالراضي

عقب رصد تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، متضمناً الإدعاء بقيام بعض الأشخاص يحملون جنسية إحدى الدول بأعمال البلطجة واستخدام الأسلحة البيضاء ورشق المواطنين بالحجارة بإحدى المناطق بمحافظة أسوان.



بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول (5 أشخاص)، طرف ثان (6 أشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول") جميعهم مقيمين بمحافظة أسوان، بسبب حدوث مشادة كلامية بين أحد الأشخاص من الطرف الأول وآخر من الطرف الثانى بسبب خلافات الجيرة تطورت إلى مشاجرة قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم البعض باستخدام أسلحة بيضاء وعصى كانت بحوزتهم، مما أدى لحدوث إصابات بعدد منهم.



جرى ضبط طرفى المشاجرة وبمواجهتهم أيدوا ما جاء بالفحص وتبادلا الاتهامات فيما بينهم، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.