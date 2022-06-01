شمال سيناء تحصد مراكز أولى بمنافسات المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى

شمال سيناء ـ محمد حسين

حقق عدد من اللاعبين بشمال سيناء مراكز أولى وحصدوا الميداليات فى منافسات الناشئين بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي المقامة بالإسكندرية.



واعلنت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، أن من حققوا مراكز متقدمة فى الملاكمة اللاعب عبد الله فوزي وحصل على الميدالية الذهبية، وحصل اللاعب أدهم أسامه على الميدالية الفضية واللاعب إيهاب شكري على الميدالية الفضية واللاعب فايز أشرف على الميدالية الفضية واللاعب يحيى رأفت حمدي على الميدالية البرونزية واللاعب يوسف عبد الهادي على الميدالية البرونزية، ومدرب الفريق الدكتور احمد موسي ومساعد المدرب الدكتور محمد جهاد.



وفي رياضة تنس الطاولة، حقق فريق البنين المركز الثاني وحصل على الميدالية الفضية، وهم سعد سعيد و أنس شكرى و عمر محمد، وفريق البنات المركز الثالث الميدالية البرونزية، ومثلت الفريق أمل السيد و ألما محمد و ألين محمد.



ويشارك فريق الناشئين في الشعب الرياضية فى العاب الملاكمة وألعاب القوى وتنس طاولة في اللقاء المجمع التنافسي بالإسكندرية حتى 3 مايو الجاري .



قال كليب راشد مدير عام مديرية الشباب والرياضة، إنه تم تنفيذ المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بشمال سيناء، ويعد أحد المشروعات القومية للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية، ويأتي ضمن توجيهات القيادة السياسية بالعمل والكشف عن الموهوبين ورعايتهم وإعدادهم بالشكل الأمثل كونهم أبطال المستقبل.